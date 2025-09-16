フリードマン編成本部長が報道陣の取材に対応

ドジャースのアンドリュー・フリードマン編成本部長は15日（日本時間16日）、本拠地のフィリーズ戦前に報道陣の取材に応じた。マイナーで調整を続ける佐々木朗希投手のメジャー復帰について、「可能性はある。（先発か救援かは）次の登板を見てから判断するが、今季中の復帰は十分にあると思う」と話した。

佐々木は9日（同10日）に傘下3Aオクラホマシティで5度目のリハビリ登板に臨み、5回途中3失点と力投。球速低下に悩まされてきたが、渡米後自己最速100.6マイル（約161.9キロ）をマークした。フリードマン編成本部長は「（球速アップは）本物だ。フォーム修正に非常に努力してきた。努力の成果で前回は明らかに違った。球の質も大きく向上していた。とても心強く感じた」と語った。

この日、佐々木はドジャースタジアムでキャッチボールを行った。右ふくらはぎの違和感で、次回もマイナーでの登板が決まっている。フリードマン編成本部長は「まだ分からない。今週のどこか、木曜か金曜だ。まだ話し合っているところだ」と話すにとどめた。（小谷真弥 / Masaya Kotani）