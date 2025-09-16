連休明けて…日清製粉ウェルナがお馴染みの祝福投稿

46時間が経過しての祝福だ。ドジャース・大谷翔平投手と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナが16日、大谷が13日（日本時間14日）に放った49号を祝福した。週末の連休を挟んでいたため、2日遅れの投稿となった。

大谷は同日のジャイアンツ戦で2年連続50号へ“王手”となる49号を放った。打球初速114.8マイル（約184.8キロ）。飛距離454フィート（約138.4メートル）の打球は今季のチーム最長飛距離の豪快弾だった。

同社は谷の本塁打数に応じてパンケーキを積み重ねる「SHO-TOWER」の画像をX（旧ツイッター）に投稿。毎回、工夫をこらした頂上へのトッピングが話題となっている。

49号が日本時間14日の午前10時54分で、祝福投稿は16日午前9時。週末の連休明けの1日と22時間6分遅れの祝福に「遅くなりましたが……やったーーーー」「2年連続の50号ホームランまであと1本 今日の試合も楽しみです」と綴った。注目のトッピングは、ほうれん草とマカロニサラダが乗せられていた。

大谷はこのあと午前11時10分から本拠地でフィリーズとの一戦に臨む。52号でリーグトップを走るカイル・シュワーバー外野手との“直接対決”で、追撃アーチへ期待がかかる。（Full-Count編集部）