東京23区の高級賃貸市場が驚きの様相を呈しています。ファミリー向け物件の平均家賃は100万円を超え、その半数以上が港区に集中。LIFULL HOME'Sの調査データが、富裕層や海外投資家が集まる都心のリアルを明らかにします。

​東京23区の「高級賃貸」、家賃はどれくらい上がった？

株式会社LIFULL／「LIFULL HOME'S」は、東京23区の賃貸物件のうち、家賃が上位1％に入るものを「高級賃貸」と定義して、その水準と分布を調査。高級賃貸のボーダーラインは年々上がっていることがわかりました。

たとえば、単身者向け物件では2015年の199,000円が2025年には264,000円へと約1.3倍に、ファミリー向け物件では386,000円が700,000円へと約1.8倍にも上昇しています。

​特にファミリー向け物件の家賃上昇は目を引くもので、この10年間で314,000円も上がりました。この価格帯の物件の平均家賃は、23区全体の平均家賃の約5.8倍にも達しており、2015年時点の約5.1倍からその差はさらに広がっています。

​また調査では、高級賃貸物件は特定のエリアに集中していることが明らかに。単身者向け・ファミリー向けともに、港区、渋谷区、新宿区の順に多く存在しています。なかでもファミリー向け物件は、港区が全体の51.5％を占めており、半数以上がこのエリアに集まっているのが特徴です。これら3区だけで、単身者向け物件の約65％、ファミリー向け物件の約80％を占めており、高級賃貸の「偏り」が鮮明になっています。

【東京23区・シングル向け／行政区別賃料上位1％の物件分布割合】

港区…33.4％

渋谷区…21.0％

新宿区…10.8％

中央区…9.0％

目黒区…7.3％

千代田区…6.0％

品川区…4.8％

江東区…1.8％

文京区…1.6％

世田谷区…1.3％

【東京23区・ファミリー向け／行政区別賃料上位1％の物件分布割合】

港区…51.5％

渋谷区…17.2％

新宿区…9.8％

千代田区…8.3％

品川区…3.7％

目黒区、世田谷区、文京区…2.1％

中央区…1.5％

台東区…0.6％

​最寄り駅別の分布を見ても、都心への一極集中がうかがえます。単身者向け物件では「麻布十番」が5.6％で最も多く、ファミリー向け物件では「六本木一丁目」が10.1％でトップでした。これらはいずれも「港区」の駅です。

​また、これらのエリアに掲載された物件の最高家賃を見ると、単身者向け1位の麻布十番では1,120,000円、ファミリー向け物件では上位の約半数が200万円を超える超高級物件が掲載されていました。

なぜ都心の家賃は上がり続けるのか？

​今回の調査でわかった高級賃貸物件の家賃の伸びは、一般的な賃貸物件のそれを大きく上回っています。特にファミリー向け高級賃貸の平均家賃は、この10年間で約41.3万円も上昇し、ついに100万円の大台を突破しました。

調査を分析したLIFULL HOME'S総研​によると、高級賃貸市場が拡大している背景には、いくつかの要因があるようです。富裕層のセカンドハウス需要、インバウンドの短期滞在ニーズ、そして分譲物件を超えるような質の高い住空間を求める層の増加が挙げられます。特にコロナ禍以降は、家具や家電付きの「サブスク賃貸」や、コワーキングスペース、天然温泉といった充実した共用部を持つ物件が増加しており、家賃が高くても、その総合的な居住満足度やコストパフォーマンスを重視する人が増えているといいます。

​こうした背景には、経済的な要因だけでなく、私たちのライフスタイルの変化も大きく影響しています。リモートワークが普及し、自宅で過ごす時間が増えたことで、住まいに求める機能や設備がより高度になってきました。

​また、高級賃貸物件は、従来の賃貸にはなかった先進的な設備をいち早く取り入れているケースが多く見られます。たとえば、高性能な換気システムや、最先端のスマートホーム技術、セキュリティシステムなどです。

​さらに、富裕層の増加や海外からの投資流入も、高級賃貸市場の活況を後押ししています。特に円安は海外投資家にとって日本の不動産を購入する絶好の機会となり、都心部の高級物件は魅力的な投資対象になっています。

​今後、賃料が上がり続ける都心の住宅市場は、どうなっていくのでしょうか。

調査結果が示唆するように、都心の高級賃貸は今後も特定のエリアへの集中が進む可能性があります。一方で、家賃が高すぎる都心から、よりコストパフォーマンスの高い郊外へと住む場所を移す動きも出てくるかもしれません。

［参考資料］

株式会社LIFULL『東京23区の高級賃貸物件分布エリアシェアをLIFULL HOME'Sが調査』