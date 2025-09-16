「かわいい孫のためなら」そんな善意から、長男と次男の家族に総額1,300万円以上を援助してきた大西さん（仮称・73歳）。一方で、未婚で子どものいない長女にはまとまった資金援助の機会がなく、「私だけ何もしてもらっていない」と不満が積み重なっていました。やがて、その不公平感がきょうだい間に亀裂を生むことに――。具体的な事例と共に、不公平な援助のリスクと対策についてCFPの伊藤寛子氏が解説します。

大西さん（73歳・男性）はかつて大手企業に勤務していました。60歳で定年退職した後、系列企業の役員を経て65歳で完全にリタイアしました。

退職金と現役時代の蓄えを合わせると、リタイア時点で約7,000万円の貯蓄と、夫婦で月約30万円の年金。住宅ローンも返し終わっているため、老後資金にはそれなりの余裕があります。

大西さんには長男・次男・長女と3人の子どもがいますが、それぞれ独立しており、現在は妻とふたり暮らしです。子どもたちが巣立った今、大西さんの何よりの喜びは孫の存在でした。

長男と次男は結婚して家庭を持ち、それぞれ子どもが2人ずついます。孫が誕生するたびに、大西さんは出産祝い、七五三、入学祝いを送り、マイホームを購入する際には頭金の一部を援助。さらには孫の受験のための塾代や進学費用など、教育費としてまとまった資金援助も行い、この10年で長男家族には約800万円、次男家族には約500万円を援助してきました。

一方で、長女は未婚で子どももいません。就職して実家を離れて以来、親の助けを借りることはなく、マイホームの購入予定もないことから、大西さんが金銭的援助をする機会はほとんどゼロ。それでも「困っている様子はないから問題ないだろう」と思っていました。

ところが、その思い込みが思わぬ火種になったのです。

金銭的な不公平感が生む、家族間の溝

毎年、長男と次男の家族は年末年始に大西さんのもとへ帰省しますが、長女も含めて全員が揃う機会はなかなかありませんでした。たまたま全員が顔を合わせた今年のお正月、介護が話題にのぼったときのことです。

長女が放った「私は親から何の援助も受けていない。だから、万が一介護が必要になったら、援助を受けている兄さんたちが担うべきよね」という一言に、その場が凍りつきました。

長男は、「みんなそれぞれ仕事も家庭もある。万が一の時はきょうだい3人で協力し合えばいいじゃないか」と返しましたが、長女は「これまで散々援助してもらったでしょう。その分を担うのが当然よ」と一歩も譲りません。 今まで表面化していなかった兄妹間の溝が、あらわになったのです。

大西さんとしては、純粋に「孫のために」と行ってきた援助。しかし、その裏で、長女は「自分だけ援助されていない」という不満を溜めこんでいたのでした。

援助の偏りがもたらす3つのリスク

このような援助の偏りは、決して珍しいことではありません。祖父母世代は「かわいい孫のためなら」と財布のひもを緩めがちで、特に教育費や住宅購入といった大きなライフイベントへの援助は、金額も大きくなります。

しかし、子どもたちのライフスタイルは様々です。結婚や子どもの有無、マイホームを持つタイミングや進学先によって、必要となる援助の機会や金額は大きく異なります。結果として、「孫がいる家」と「いない家」との間で、親からの支援額に大きな差が生まれてしまいます。

親にとってはごく自然な愛情表現であっても、援助を受けられなかった側からすれば「不公平」と映ってしまうのです。そしてその不満が、将来の介護や相続の問題にまで発展する可能性があります。

具体的に、援助の偏りがもたらすリスクは3つあります。

1.きょうだい間の関係悪化

「自分だけもらっていない」という不公平感がきょうだい間に溝を生み、関係が悪化する原因になります。



2.介護や相続をめぐる争い

「親の介護は多く援助してもらった人が中心にやるべき」「援助を受けた分は相続から差し引くべき」といった主張の対立から、深刻な争いに発展する可能性もあります。

3.親自身の生活資金不足

「孫のために」と援助を繰り返すうちに、自分たちの老後資金が不足してしまうリスクもあります。高齢期には医療費や介護費が増えます。その時になって自分たちの資金が足りなくなってしまっては、かえって子どもに迷惑をかけることになります。

不満を生まない援助にするための4つのポイント

では、どうすればこうした不公平感を避け、家族の関係性を守れるのか、4つのポイントをお伝えします。

1.援助の「ルール」を決める

その場その場の思いつきで援助するのではなく、あらかじめ「上限」や「基準」といったルールを決めておきましょう。

（例）

・子ども一人あたり援助は生涯で〇〇万円まで

・孫一人につき進学祝いは〇〇万円まで

2.援助の「見える化」

誰に、いつ、いくら援助したかをエクセルやノートなどに記録しておきましょう。援助額が明確になっていれば、後から「隠れて援助していた」と疑念を持たれることも防げます。

3.援助と相続をリンクさせる

もし援助額に大きな差が出た場合には、遺言やエンディングノートに「援助分は相続で調整する」といった旨を記しておくのも有効です。これにより援助を「生前贈与」とみなして相続財産から差し引くことで、相続時の不満を和らげることができます。将来の争いを防ぐためにも、意思を形として残すことが大切です。

4.援助は「余力の範囲で」

老後に必要な生活費や医療費、介護費を試算したうえで、その余剰資金の中から援助するのが鉄則です。「孫にお金をかけすぎて自分たちが困る」という事態だけは避けなければなりません。まずは親自身の生活の安心を最優先しましょう。

家族の安心を守る援助にするために必要なこと

子や孫への援助は愛情の表れであり、それ自体はすばらしいお金の使い方です。しかし、せっかくの善意が原因で家族間に溝を生んでしまっては、元も子もありません。援助を行う上でのルールを考え、計画や思いを子どもと共有することが大切です。

後日、大西さんは3人の子どもを集め、話し合いの場を設けました。

「これまで支援した額を整理してみた。これからは、みんなに公平になるように、ルールを決めて支援していこうと思う」

子どもたちは少し驚いたものの、数字を見せながら説明すると、徐々に納得の表情に変わっていきました。長女も、「最初からそう話してくれれば、こんな気持ちにならなかったのに」と、安心したようでした。

お金は、使い方次第で家族の助けにもなれば、トラブルの火種にもなります。せっかくの善意を「争いの種」にしないために、家族と援助を行う上でのルールや思いについて共有しておくことが、未来の家族の安心につながります。

伊藤 寛子

ファイナンシャル・プランナー（CFP®）