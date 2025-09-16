女子ゴルフの国別対抗戦インターナショナルクラウン（10月23〜26日、韓国）に日本代表として出場する古江彩佳（25＝富士通）と山下美夢有（24＝花王）が16日、オンラインで会見を行った。

メンバーは8月4日の世界ランクを基準に選ばれ、西郷真央（23＝島津製作所）、竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）を含む4人が出場する。

大会初出場の山下は「素晴らしい大会に選ばれてうれしい。初めてなのでどういう感じか分からないけど、チームにしっかり貢献できるように頑張りたい」と抱負を語った。

8月30日には左胸に日の丸が入ったピンクのウエアも発表された。パリ五輪でも日の丸をつけてプレーした山下は「ウエアもかわいくて、日の丸をつけて戦うのは楽しみだし、テンションが上がる」と期待感を示した。

23年に続き2大会連続出場となる古江は「チームの役に立てるように頑張りたいし、チームとして楽しみたい」と笑顔を見せた。

日本代表4人のうち3人がメジャー優勝経験者で3人が今季優勝している。古江は「みんなメジャーを勝ったり、今年勝ったりしているメンバー。勢いのある強さがある。自分自身に集中できたら結果につながると思う」と自信をにじませた。

14年に始まったインターナショナルクラウンは2年に1度開催される国別対抗戦。今大会は米国、日本、韓国、オーストラリア、タイ、スウェーデン、中国の7カ国に、未出場国の各大陸代表で編成されたワールドチームも新たに加わり8チームが参加する。

各チーム4人が出場し、最初の3日間はフォアボールのマッチプレーで争われ、各組上位2チームが最終日に進出。最終日はシングルス1試合とフォアサム2試合で争う準決勝と決勝が行われる。

日本の最高成績は宮里藍、宮里美香、横峯さくら、比嘉真美子の4人で臨んだ14年の3位。古江、畑岡奈紗、笹生優花、渋野日向子の布陣で戦った前回23年は予選落ちだった。