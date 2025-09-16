かじえりプロデュース♡Enamorの新作アイブロウで理想の美眉へ

毎日のメイクで「眉がうまく描けない…」と悩む女性は多いはず。そんな声に応えて、かじえりこと梶恵理子さんが手がけるコスメブランド『Enamor（エナモル）』から、イージーニュアンスアイブロウシリーズが定番品として登場します。誰でも簡単に理想の眉を叶えられる“ラク美眉”アイテムは、ペンシルとパウダーの2タイプ。あなたの眉悩みに寄り添う新しい相棒を見つけてみませんか？

イージーニュアンスアイブロウペンシル

全4色/税込1,650円。約1.5mmの丸芯で折れにくく、スルッと描けるなめらかな質感が特徴。

自眉のような自然さを演出しながら、スクリューブラシでふんわり仕上げられます。ロングラスティング処方で汗・水・擦れにも強く、美しい発色を長時間キープ。

カラーはライトブラウン、ナチュラルブラウン、ダークブラウン、ピンクブラウンの4色展開です。

BANILA COのポップアップが渋谷ロフトに登場♡限定カラーや特典も！

イージーニュアンスアイブロウパウダー

全2色/税込2,420円。眉弓骨の角度に合わせた20度の傾斜ブラシ付きで、プロ級の仕上がりを簡単に再現。

しっとりパウダーがムラなく密着し、ふわっと立体感のある眉を演出します。

ナチュラルブラウン（ベージュ・ウォームブラウン・チョコレートブラウンの3色セット）と、ピンクブラウン（ピンクベージュ・ロージーブラウン・ココアブラウンの3色セット）の2種類。

目周りの骨格美を引き立てます♡

取り扱い店舗と購入方法

全国のLOFT・PLAZA・メイクアップソリューション・@cosme STORE・ショップインなど計159店舗で取り扱い。

さらに公式EC、楽天市場、Amazonでも購入可能です。気軽に手に入れられるのも嬉しいポイントですね♪

毎日を変える“ラク美眉”体験を

「眉が苦手」を「眉が楽しい」に変えてくれる、Enamorのイージーニュアンスアイブロウシリーズ。

かじえりさんがこだわり抜いたペンシルとパウダーは、誰でもプロ級の仕上がりを叶えます。価格も手に取りやすく、全色揃えたくなる豊富なラインナップ。

あなたも新しい眉メイクを楽しみながら、もっと自分らしい表情を演出してみませんか？