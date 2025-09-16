物価高で、給食が見直されています。レシピ投稿サイトによると、給食のレシピを検索する人が増加。検索数TOP5には、どんなメニューがランクインしているのでしょうか？ ユニークなご当地メニューや、給食が食べられるレストランも紹介します。

■過去10年でも「検索数」最高に

「給食にどんな思い出がありますか？」

「やっぱり揚げパンは個人的に不動の1位です」

「給食のうどんが好きで、4分の1にちぎって、ちょっとずつ入れるのが好きでした」

「ソフト麺がない地域もあるみたいですね」

「レシピ投稿サイトのクックパッドによると、メニューの名前を入れる検索窓に『給食』『給食 何々のレシピ』と検索する人が増えているそうです」

「グラフ（食の検索データサービス『たべみる』、2015年を100とした相対値、2025年は1月〜9月の平均値）を見ると、今年は去年と比べるとグンと上がり、1.4倍に増加。過去10年で見ても、検索数は過去最高になっているということです」

「なぜ今年、給食のレシピが検索されているのか。給食などに詳しい日本フードアナリスト協会の横井裕之理事長に聞きました」

「そもそも給食は低コスト。そして子どもたちが食べるために栄養士の皆さんが献立を作っているので栄養価が高く、大量に作ります。物価高の今、手頃な価格で栄養価が高い食事を手軽に作りたいというようなニーズがあって、検索の数が増えているということです」

■検索数TOP5 どんなメニューが？

「どんな給食のレシピが検索されているのか、『たべみる』によるランキングもあります。今年の検索数のTOP5を紹介します。5位は、懐かしい『ポークビーンズ』。 豚肉と豆を主な原料とした煮込み料理です」

「懐かしいです。好きで、『ちょっとおかわりください』みたいな感じで言うこともありました。今は食べなくなりましたね」

「4位が『麻婆豆腐』で、ちょっとびっくりしました。麻婆豆腐に給食のイメージはありますか？」

「ないですね。子どもだから辛いものは好き嫌いもあるし、出た記憶はないですね」

「食べてました。大人気でしたよね」

「食べてました」

「3位は『チリコンカン』です。南米でよく食べられるということです。牛ひき肉と豆を使ったスパイシーな煮込み料理です。私も大好きです。埼玉ではよく出ていました。2位は『わかめごはん』でした」

「3年連続の1位は『中華風春雨サラダ』です。春雨・きゅうり・ハム・卵などをお酢とともにあえたもので、お酢が効いていてヘルシー。 子どもからお年寄りまで食べやすく、冷蔵庫に入れて作り置きの総菜としても人気だといいます。私も大好きです」

■地域ごとの特色が出た給食のメニュー

「こう見てみると、給食っていろいろあったなという感じがします。地域ごとに特色がありますが、群馬ならではの給食ってありましたか？」

「（あまり）覚えてないですけど、群馬で野菜作りが盛んなので、きんぴらとかは出た記憶はあります」

「地域の特色を生かした給食はいろいろあります。茨城・つくば市で提供されているのが、『福来（ふくれ）みかんラーメン』です」

「オレンジジュースみたいなスープなのかと思った方がいるかもしれません。普通のソフト麺を使い、豚や野菜からだしをとったラーメンスープに、地元の名産の福来みかんの皮を粉状にしてスープに入れているということです」

「ふっとみかんの香りがするそうです。 このみかんは児童が摘み取ったものを使っていて、食育の一環として提供されているということです」

「長野・塩尻市で提供されているのが『キムタクごはん』。ご飯に混ざっているのが、キムチとたくあん。細かく刻んだベーコンも入っているということで、子どもたちには好評です」

「長野県は保存のきく発酵食品作りが根付いています。塩尻市は漬物の文化が盛んだということで、漬物離れが進んでいる子どもたちに慣れ親しんでもらうという狙いです」

■射水市では地元のベニズワイガニが

「富山・射水市では、ベニズワイガニが年に1回出ます。新聞紙を広げて上に載せて、自分の机でカニを食べるというスタイル。射水市によると、2003年度から毎年6年生を対象に、カニをまるまる一杯を提供。今年も9月下旬ごろから提供される予定です」

「カニは地元の漁師さんが水揚げしたもので、地元のカニを子どもたちに知ってもらいたいという思いで提供されているということです」

「私の地元の福井県でも、食育の授業の一環として、セイコガニ（メスのズワイガニ）を1人で食べるという授業がありました」

■「給食が食べられる」レストランも

「地元の郷土愛や名産が（体に）染みついてくるのではと思います。給食を食べたくなった皆さん、大人になっても食べられる場所があります。東京・足立区役所14階の『食堂ソラノシタ』で、 区で提供している給食のレシピを参考に作った料理が販売されています」

「例えば、足立区の児童に一番人気だという『えびクリームライス』。美味しそうですよね。白米にエビ・キノコ・うまみが溶け込んだホワイトソースをかけた1品で、みそ汁とサラダなどがついて858円です。食べた人からはこんな声が聞かれました」

■50代の足立区民「羨ましい」

足立区民（50代）

「おいしい。私の時代、こんなのなかった。今の子どもたち、うれしいでしょ。羨ましいです」

荒川区民（40代）

「給食が食べられると（聞いて）、じゃあ食べに行ってみようかって。何十年ぶりに給食食べたんだろうっていう。 懐かしい味がしておいしいですね」

「まさに懐かしさを求めて食べに来る50代〜70代が多かったということです」

「給食といえばコスト高や人手不足などと今、いろいろ言われていますが、物価高で給食の価値が見直されています。レシピを調べるなどして、懐かしの給食の味を再現してみるのもいいかもしれません」

（2025年9月15日『news every.』より）