ロックシンガー矢沢永吉（76）が15日、NHK特番「NHK MUSIC SPECIAL 矢沢永吉 ヤザワ×イチロー〜俺たちの失敗〜」でマリナーズの球団会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏（51）と20年ぶりに対談。矢沢が、かつて放ったとされる“名言”について釈明した。

06年の初対談番組「英雄の哲学」から20年をへた再会での番組トークテーマは「俺たちの失敗」。その中で、イチロー氏は「これは捉え方を、見ている方は間違えて欲しくないんですけど、矢沢さん、ズルいと思うんですよね。ズルいです」と指摘。「『俺はいいけど、YAZAWAはね、（何て言うかな？）』って言うのって、何でも使えるじゃないですか。そんなの、ズルいじゃないですか」と、いたずらっぽい笑みを浮かべながら、矢沢が過去に口にしたとされる発言について訴えた。

矢沢は顔をおおって笑いながら「イチローさん、それって、話が百倍ぐらい大きくなっているんですよ」と釈明したが、イチロー氏は「本当ですか〜？」と疑惑の表情。矢沢は「何かでちょろっと言ったことが独り歩きするってあるじゃないですか。独り歩きして、どんどんどんどん大きくなっていっていったんですよ」と語り、イチロー氏も「もちろんあります」と認めた。

さらに矢沢は「実際、そういうことを何かで言ったのかもしれません。その、言った時には非常にわかりやすくて、（相手のリアクションが）『なるほど、矢沢さんユニークなこと言いますね。オレはいいけどYAZAWAは、ってどこから来るんですか？ そのアイデア』みたいなことで、ぴたっとはまるんですよ」と説明。「ところが、その後、誇張されてどんどんどんどん独り歩きするわけですよ」と続けた。

ただ、イチロー氏から「でも実際矢沢さん、使われてますよね」とツッコミをくらうと、矢沢は一瞬の間の後、「使ったんでしょうね」と“白状”。イチロー氏が大笑いする中、矢沢は「覚えてないんですよ、本人は」と小声でつぶやいた。