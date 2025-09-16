原英莉花がマンデー挑戦も1打及ばず 日本勢は13人全員が出場
＜ウォルマートNWアーカンソー選手権 事前情報◇15日◇ピナクルCC（アーカンソー州）◇6438ヤード・パー71＞現地時間19日（金）から米国女子ツアーは「ウォルマートNWアーカンソー選手権」が行われる。米女子ツアーでは年間2試合のみの3日間大会。昨年はジャスミン・スワンナプーラ（タイ）がルーシー・リー（米国）とのプレーオフを制し、通算3勝目を挙げた。
【写真】似ている？ 原英莉花と弟の2ショット
開幕に先立ち、月曜日には車で20分ほどの距離にあるブレッシングスGCで、マンデートーナメントが行われた。2枠をかけた争いに、日本勢からは原英莉花が出場。5バーディ・2ボギーの3アンダー「69」でホールアウトしたが、1打及ばず、本戦出場権を得ることはできなかった。原は今季、米女子下部のエプソン・ツアーを主戦場に戦っている。1勝を挙げ、現在のポイントランキングは4位。ランキング15位以内がすでに確定し、来季の米女子ツアー昇格を決めている。今週の米下部は、9月19〜21日の日程で、同じくアーカンソー州にて「マーフィー・USA・エルドラド・シュートアウト」が行われる。原はエントリーしていない。ウォルマートNWアーカンソー選手権には、ツアーメンバーの日本勢13人全員がエントリー。2012年に宮里藍、18年と21年には畑岡奈紗が優勝しており、日本勢に好相性の大会とも言われている。
【写真】似ている？ 原英莉花と弟の2ショット
