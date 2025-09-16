お笑いコンビ「とんねるず」の石橋貴明（63）の長女で女優の石橋穂乃香(36)が16日までに自身のインスタグラムを更新。3歳の第1子と共にフランスを満喫するショットを披露した。

石橋はフランスの国旗を添えると、レストラン内で食事を前にポーズを取る自身のショットをアップ。「ご飯、お店、働いてる方々…全てが美しくて素敵だった！！夢のような時間でした…」とつづった。また店内で3歳の第1子の手を引き歩くショットも投稿した。

穂乃香は石橋貴明の最初の妻との間に長女として誕生。2009年、石橋の娘であることを伏せてオーディションを受け、日米韓合作映画「The Harimaya Bridge はりまや橋」ので穂のかの芸名で女優デビュー。同年「アンを探して」で初主演と果たす。女優として活動するほか「二世タレント」としてバラエティー番組にも出演したが、2013年8月、主演を予定していた舞台を「重度のストレスが原因」により降板。翌年、石橋穂乃香の名前で再スタート。以降、舞台を中心に活躍している。

プライベートでは2021年7月に一般男性と結婚。翌22年に第1子を出産している。