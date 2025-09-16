「RM-G245R」

TVS REGZAは、最大リフレッシュレート240Hz、応答速度1ms(GTG)に対応した24型レグザゲーミングモニター「RM-G245R」を、10月3日に発売する。価格はオープン、市場想定価格は28,600円前後。

AdaptiveSyncにも対応しているため、残像の少ない滑らかな映像で臨場感あるゲームを楽しめる。

Fast IPS(In Plane Switching)液晶パネルを採用し、上下左右178度の広視野角を実現。視聴位置による色やコントラストの変化を抑えているため、FPSなど競技性の高いゲームでも快適なプレイ環境を提供するという。

-5度～＋15度のチルト対応スタンドを採用しており、好みの角度に調整してゲームを楽しめる。HDR10に対応。最大出力2W＋2Wのスピーカーも内蔵する。

7種類の映像モードを搭載。TVS REGZAがテレビ開発で培ってきた高画質化のノウハウを盛り込まれたもので、内訳はゲーム用が4つ、ドラマやスポーツなど一般コンテンツ用が3つ。

ゲーム用モードは、暗いシーンで隠れた敵をより鮮明に映し出し、動きの速いシーンでの残像感を低減する「FPS」、自然な色調と柔らかなコントラスト、控えめな明るさで快適な長時間プレイをサポートする「RTS/RPG」、敵や味方のキャラクター、エフェクト、各種パラメーターが見やすくなるように、鮮鋭感を高めた「MOBA」、路面の状況を安定して確認できるようにし、車体の残像感も低減する「レーシング」の4つ。

一般コンテンツ用は、ゲームだけでなくテレビ番組の視聴にも適している「標準」、暗い環境で映画を楽しむのに適した「映画」、ゴルフやサッカー、ラグビーなどの芝の緑を美しく再現し、ボールの素早い動きを忠実に描写する「スポーツ」の3つ。