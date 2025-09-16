¥ì¥°¥¶¡ÖZ670R¡×¤¬¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥ÉºÇ¿·ºî¤Î¿ä¾©²è¼Á¡¦²»¼Á¡£Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦¤Ç»îÍ·Âæ
TVS REGZA¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î4K±Õ¾½¥ì¥°¥¶¡ÖZ670R¡×¤¬¡¢¥«¥×¥³¥ó¤Î³«È¯¤¹¤ë¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡×¤Î¿ä¾©²è¼Á¡¦²»¼ÁÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤´¤È¡¢ÀäË¾¤Î¥é¥¯ー¥ó¥·¥Æ¥£¤Ø¡¡¥²ー¥à¤¹¤ë¤Ê¤éÃÇÁ³¥ì¥°¥¶¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢9·î16Æü¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë9·î25Æü¤«¤éÀéÍÕ¸©¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡ÖÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¡×¤Ç¤Ï¡¢¥«¥×¥³¥ó¥Öー¥¹¤Ë43·¿4K±Õ¾½¥ì¥°¥¶¡Ö43Z670R¡×¤ò»îÍ·Âæ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡ÖZ670R¡×¥·¥êー¥º¡£²èÁü¤Ï50·¿
Z6¥·¥êー¥º¤Ï2025Ç¯¿·¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¡Ö¥ì¥°¥¶¥¨¥ó¥¸¥óZR¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢144Hz VRRÆþÎÏ¡¢É½¼¨ÃÙ±äÌó0.83ms¤ÎÄãÃÙ±ä¤ËÂÐ±þ¡£¥²ー¥àµ¡¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÀßÄê¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡Ö¥ªー¥È¥²ー¥à¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¡×µ¡Ç½¡¢FPS¤Ê¤É¤Ç¤Î°Å¤¤¥·ー¥ó¤Î¥×¥ì¥¤»þ¤ËÌòÎ©¤Ä°ÅÉô¥¬¥ó¥ÞÄ´À°¡¢¾È½à(²èÌÌ¤ÎÃæ±û¤Ë¤¢¤ë½½»ú¥Þー¥¯)¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¤Ê¤É¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¥ì¥°¥¶¤Î¹â²è¼Á¡¦¹â²»¼Á¡¦¥²ー¥ß¥ó¥°µ¡Ç½¤Ê¤É¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤¿ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤â¸ø³«¡£ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÃÄ§¤ò¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢TVS REGZA¤Ï¡¢º£¸å¡ÖZ670R¡×°Ê³°¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤â½ç¼¡¿ä¾©²è¼Á¡¦²»¼Á¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÀ½¤¦¤Á¤ï
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿ÆÃÀ½¤¦¤Á¤ï¤âÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£Æ±ºî¤Ç¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ë¥°¥ìー¥¹¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¥¯¥í¥Õ¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¥³ー¥Êー¤Ç¤Î»îÍ·1²ó¤Ë¤Ä¤¡¢1ËçÇÛ¤é¤ì¤ë¡£°Ê¹ß¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¤Ç¤âÇÛÉÛÍ½Äê¡£
¤µ¤é¤Ë²ñ´ü½éÆü¤Î25Æü18»þ¤Ë¤Ï¡¢À¼Í¥¡¦²Ö¹¾²Æ¼ù¤¬4K¥ß¥ËLED±Õ¾½¥ì¥°¥¶¡Ö110Z990R¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¤ò»îÍ·¤¹¤ëÆ°²è¤¬¡¢²Ö¹¾¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£