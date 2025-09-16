大量でも大丈夫！「ぶどうの皮」をつるんとキレイにむく裏ワザ
つるんとキレイにむける！
ぶどうのおいしい季節がやってきました。ぶどうの皮は手でむくのが王道ですが、食べ終わる頃には手がベタベタに。小さなお子さんは、上手に食べられないことも。そこで今回は、大量の「ぶどうの皮」をキレイに簡単にむく裏ワザをご紹介します。
お手本は、トマト！？
1. ぶどうは房から1つずつ外しておきます。
2. トマトの湯むきをする要領で、鍋でお湯をわかし、グラグラ煮立ったらぶとうをイン。皮に割れ目ができるまで、30秒ぐらいゆでましょう。
3. ザルですくって冷ましたら、あとは皮をむくだけ。
驚くほどキレイにむけると感動の声多数！
つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「今まで苦労していたのが嘘みたい」「トマトと同じで実は簡単でビックリ」「ツルっとむけて楽しい！」など、感動と喜びのコメントがたくさん届いています。
ぶどうは好きだけれど、むくのが面倒でパスしていた人も、この方法ならおいしく食べられます。お湯にドバっと入れるので大量でも簡単。
皮をむいたぶどうは、冷凍しておいて、ヨーグルトやアイスにトッピングしてもおいしい。これは試す価値あり。 (TEXT:森智子)
画像提供：Adobe Stock