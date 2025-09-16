大量でも大丈夫！「ぶどうの皮」をつるんとキレイにむく裏ワザ

つるんとキレイにむける！

ぶどうのおいしい季節がやってきました。ぶどうの皮は手でむくのが王道ですが、食べ終わる頃には手がベタベタに。小さなお子さんは、上手に食べられないことも。そこで今回は、大量の「ぶどうの皮」をキレイに簡単にむく裏ワザをご紹介します。

お手本は、トマト！？

1. ぶどうは房から1つずつ外しておきます。





2. トマトの湯むきをする要領で、鍋でお湯をわかし、グラグラ煮立ったらぶとうをイン。皮に割れ目ができるまで、30秒ぐらいゆでましょう。





3. ザルですくって冷ましたら、あとは皮をむくだけ。





驚くほどキレイにむけると感動の声多数！

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「今まで苦労していたのが嘘みたい」「トマトと同じで実は簡単でビックリ」「ツルっとむけて楽しい！」など、感動と喜びのコメントがたくさん届いています。





ぶどうは好きだけれど、むくのが面倒でパスしていた人も、この方法ならおいしく食べられます。お湯にドバっと入れるので大量でも簡単。

皮をむいたぶどうは、冷凍しておいて、ヨーグルトやアイスにトッピングしてもおいしい。これは試す価値あり。 (TEXT:森智子)

画像提供：Adobe Stock