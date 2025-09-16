今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）の12日に放送された第120回の平均世帯視聴率が17・3％（関東地区）だったことが16日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は9・8％だった。番組最高は第68回の17・8％。

朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。

主題歌はRADWIMPSの「賜物」（たまもの）。語りはNHK林田理沙アナウンサーが務める。

あらすじは、東海林（津田健次郎）の訪問からほどなくして、琴子（鳴海唯）から手紙が届く。そこには東海林が上京した本当の理由が書かれていた。手紙を読んで言葉を失うのぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）。東海林が亡くなったことも書かれていた。その夜、嵩は何かに突き動かされるように鉛筆を走らせる。そして、あんぱんの顔をした「あんぱんまん」が完成した。お腹がすいて困った人に自分の顔を食べさせるヒーローが誕生した。昭和48年10月、絵本「あんぱんまん」は出版された。子どもも笑顔でそれを読んでいた。