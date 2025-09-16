楽待<6037.T>はマドを開けて急伸し、上場来高値を更新している。同社は前週末１２日の取引終了後、２５年７月期の単独決算の発表にあわせて、２６年７月期の単独業績予想を発表した。売上高予想は前期比１０．８％増の３５億円、営業利益予想は同１６．５％増の１８億円とした。配当予想は中間と期末をそれぞれ６円５０銭とし、年間では同３円増配の１３円を見込む。あわせて自社株買いの実施も発表。２ケタの増収増益による成長継続の見通しと株主還元姿勢を評価する買いが流入している。



今期は物件掲載サービス及び広告掲載サービスの増収を見込んでいる。自社株買いは取得総数５０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．４８％）、取得総額７億５０００万円を上限とする。９月１６日から１２月１５日にかけて市場買い付けで実施する。



２５年７月期は売上高が前の期比３３．６％増の３１億５９００万円、営業利益が同４５．６％増の１５億４４００万円だった。



出所：MINKABU PRESS