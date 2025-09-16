リッジアイが急反騰、ＳＢＩと資本・業務提携◇

Ｒｉｄｇｅ－ｉ<5572.T>が急反騰している。１２日の取引終了後、ＳＢＩホールディングス<8473.T>と資本・業務提携契約を締結したと発表しており、これを好感した買いが流入している。



ＳＢＩグループ全体でのＡＩ活用を推進し、新たなソリューション・事業を創出するのが狙い。また、ＳＢＩを割当先とする第三者割当増資により３９万株を発行する。発行価格は１株２７１６円で、調達資金約１０億４９００万円はＭ＆Ａや資本・業務提携のための出資金、ＡＩシステム設備投資、ＡＩ人材の採用や育成を加速するための運転資金などに充当する。なお、同件による２６年７月期業績への影響は軽微としている。



同時に発表した２６年７月期業績予想は、売上高２８億円（前期比８．０％増）、営業利益２億６５００万円（同６．４％減）、純利益１億５４００万円（同１０．３％増）を見込む。ただ、宇宙戦略基金などの大型公募やＳＢＩグループとの協業効果は、現時点で予想に含めないとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



