大盛工業<1844.T>は急落。前週末１２日取引終了後に２５年７月期連結決算を発表し、売上高は前の期比７．７％増の６４億４３００万円、営業利益は同２６．２％増の７億８５００万円と増収増益だった。一方、続く２６年７月期の売上高は前期比１１．６％増の７１億９０００万円としたが、営業利益は同１６．３％減の６億５７００万円と大幅減益の見通しを示しており、これをネガティブ視した売りが優勢となっている。



国土強靱化の追い風が続く一方、人手不足やコスト高による収益性の低下が逆風に。収益性の低い手持ち工事が多く、完成工事高は増加するものの完成工事総利益は減少すると見込んでいる。配当予想は前期分を１０円から１１円５０銭に引き上げた上で、今期も同額の１１円５０銭とした。



