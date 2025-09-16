【ライブレポート】Da-iCE、ロッキンで圧巻のステージを披露！Novelbrightメンバーとのサプライズ共演も

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Da-iCEが、9月15日に千葉市蘇我スポーツ公園で開催された野外音楽フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』に出演した。

■「行くぞロッキン！」

ライブは挨拶代わりに「CITRUS」のサビの一節のアカペラ歌唱からスタート。会場全体が引き込まれるように聴き入り、「行くぞロッキン！」のひと言で観客のボルテージは最高潮に。

続けて「TAKE IT BACK」「BACK TO BACK」を披露し、MCでは花村が「今日は僕たちを選んでくれてありがとうございます！ 音楽で一緒になろうぜ！」と語りかけ、それに応えるように観客からは大きな歓声が上がった。

そして、2024年4月にリリースされてからストリーミング総再生数が2億回を突破している話題の楽曲「I wonder」、9月24日に配信リリースすることが発表されている最新曲「Tasty Beating Sound」をパフォーマンス。五七五のリズムに合わせたクラップで会場は一体感に包まれた。

■Novelbrightの竹中雄大とねぎがサプライズ登場

中盤のMCでは花村が、「今、夢が一つひとつ叶ってきて、次の夢はドームに行くことです。こんなにたくさんの人の前でライブができるようになったのも、ファンの皆さんのおかげです。これからもっともっと仲間を増やしていきたいと思っています！ 一緒に夢を掴もうぜ！」と語り、熱気に包まれたまま、次の楽曲「DREAMIN’ ON」に突入。

そして「スターマイン」では、Novelbrightのねぎ（Dr）と、竹中雄大（Vo）がサプライズ登場。誰もが予想しなかったコラボステージに会場は大興奮となった。

「最後は100パーセントの声で盛り上がろうぜー！」というひと言で、ラストには今夏から引き続きの盛り上がりを見せる、青春を生きるすべての人に届ける応援歌「ノンフィクションズ」を歌唱。LOTUS STAGEに集まったオーディエンスに全7曲を披露し、Da-iCEは最後まで圧巻のステージを繰り広げた。

■セットリスト

1. TAKE IT BACK

2. BACK TO BACK

3. I wonder

4. Tasty Beating Sound

5. DREAMIN’ ON

6. スターマイン

7. ノンフィクションズ

