【ライブレポート】Da-iCE、ロッキンで圧巻のステージを披露！Novelbrightメンバーとのサプライズ共演も
Da-iCEが、9月15日に千葉市蘇我スポーツ公園で開催された野外音楽フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』に出演した。
■「行くぞロッキン！」
ライブは挨拶代わりに「CITRUS」のサビの一節のアカペラ歌唱からスタート。会場全体が引き込まれるように聴き入り、「行くぞロッキン！」のひと言で観客のボルテージは最高潮に。
続けて「TAKE IT BACK」「BACK TO BACK」を披露し、MCでは花村が「今日は僕たちを選んでくれてありがとうございます！ 音楽で一緒になろうぜ！」と語りかけ、それに応えるように観客からは大きな歓声が上がった。
そして、2024年4月にリリースされてからストリーミング総再生数が2億回を突破している話題の楽曲「I wonder」、9月24日に配信リリースすることが発表されている最新曲「Tasty Beating Sound」をパフォーマンス。五七五のリズムに合わせたクラップで会場は一体感に包まれた。
■Novelbrightの竹中雄大とねぎがサプライズ登場
中盤のMCでは花村が、「今、夢が一つひとつ叶ってきて、次の夢はドームに行くことです。こんなにたくさんの人の前でライブができるようになったのも、ファンの皆さんのおかげです。これからもっともっと仲間を増やしていきたいと思っています！ 一緒に夢を掴もうぜ！」と語り、熱気に包まれたまま、次の楽曲「DREAMIN’ ON」に突入。
そして「スターマイン」では、Novelbrightのねぎ（Dr）と、竹中雄大（Vo）がサプライズ登場。誰もが予想しなかったコラボステージに会場は大興奮となった。
「最後は100パーセントの声で盛り上がろうぜー！」というひと言で、ラストには今夏から引き続きの盛り上がりを見せる、青春を生きるすべての人に届ける応援歌「ノンフィクションズ」を歌唱。LOTUS STAGEに集まったオーディエンスに全7曲を披露し、Da-iCEは最後まで圧巻のステージを繰り広げた。
■セットリスト
1. TAKE IT BACK
2. BACK TO BACK
3. I wonder
4. Tasty Beating Sound
5. DREAMIN’ ON
6. スターマイン
7. ノンフィクションズ
■Da-iCEアーティスト写真
■リリース情報
2025.09.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Tasty Beating Sound」
