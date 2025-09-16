翌朝、しっとり透明感で化粧ノリもUP！　『乾燥さん』から美白・肌あれケアのうるおい薬用ナイトケアパックが新発売

スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは10月7日、スキンケアからベースメイクまでトータルケアする「乾燥さん」よりナイトケアパックを発売します。

■翌朝、しっとり透明感で化粧ノリもUP！

「乾燥さん」は、乾燥による肌の不快感ゼロを目指すトータルケアブランド。今回は、塗って寝るだけで保湿・美白*¹・肌あれケアができるスペシャルケアアイテムの登場です。

なめらかなクリームが肌を包み込み、翌朝うるおいに満ちた肌へ導きます。寝る前にスマホやパソコンを使用する人はブルーライトも乾燥の原因となるため、スキンケアの最後や就寝み前の使用がおすすめです。

2つの有効成分で寝ている間に集中ケア

美白*¹と肌あれ予防の2つの有効成分を配合。肌トラブルをしっかりケアします。

・シミ予防・美白*¹：【有効成分】ナイアシンアミド

・肌あれ予防：【有効成分】パンテノール*²

乾燥から肌を守るうるおい成分

ワセリン（保湿）、アミノ酸*³、セラミド*⁴、天然ビタミンE（製品の抗酸化剤）配合で、睡眠中の乾燥をケアして翌朝までしっとり潤う肌へ。

ナイトケアカプセル*⁵が、寝る前のブルーライトの影響や乾燥の原因から肌を守ります。

しっとり密封！ ラップバームクリーム

オイル成分を多く配合したみずみずしいクリームが睡眠中の肌にアプローチ。ふっくらやわらかな肌に導きます。

やさしい使い心地とフリー設計

石油系界面活性剤・パラベン・タール色素・アルコール・合成香料・シリコーン

◇使用方法

化粧水や乳液などで肌を整えたあと、スキンケアの最後に使用してください。手のひらにパール粒1〜2粒大を目安にとり、顔全体になじませます。なじませた後はそのまま休んでください。ふき取る必要はありません。

＊1 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。

＊2 D-パントテニルアルコール

＊3 タウリン、塩酸リジン、DL-アラニン、L-ヒスチジン塩酸塩、L-アルギニン、L-セリン、L-プロリン、L-グルタミン酸、L-スレオニン、L-バリン、L-ロイシン、グリシン、L-イソロイシン、L-フェニルアラニン

＊4 N-ステアロイルジヒドロスフィンゴシン、N-ステアロイルフィトスフィンゴシン、ステアロイルオキシヘプタコサノイルフィトスフィンゴシン

＊5 水素添加大豆リン脂質、大豆リン脂質、フィトステロール

＊3〜5 全て保湿

■商品概要

10月7日発売

「乾燥さん 薬用ナイトケアパック」［医薬部外品］

70g 1,760円

【乾燥さん公式サイト】

https://www.bcl-brand.jp/brand/kansosan/

