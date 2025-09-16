Other World Computing, Inc.（OWC）は9月16日（火）、Thunderbolt 5に対応したポータブルSSD「OWC Express 1M2 80G」の日本での発売を発表した。1TB、2TB、4TB、8TBを10月初旬に発売する。

同じ「OWC Express 1M2 80G」の筐体を使用し、ユーザー所有のM.2 SSDを組み込むためのケース「0GBエンクロージャー」も9月16日（火）に発売する。

アルミ製ヒートシンクを一体化したOWC「USB4 Express 1M2ポータブルSSD」の上位モデル。

6,000MB/秒以上の実効転送速度を得たとし、USB4やThunderbolt 4に加え、本機からUSB4 80Gbps（USB4 Version2.0）およびThunderbolt 5への対応もうたう。日常的なデータ活用からプロレベルのクリエイティブ制作まで、内蔵ストレージに匹敵するパフォーマンスを発揮するとしている。

M.2 SSD非搭載の「0GBエンクロージャー」は、ユーザーがNVMe M.2 SSD（2280/2242）を装着して使用する。インターフェイスは1TB、2TB、4TB、8TBの各モデルと共通。

実行転送速度

価格

USB4 80Gbps or Thunderbolt 5：6,000MB/秒 USB4 40Gbps：3,800MB/秒 Thunderbolt 4：最大3,800MB/秒 Thunderbolt 3（macOSのみ）：最大2,800MB/秒1TB：57,590円 2TB：82,340円 4TB：115,340円 8TB：214,340円 0GB（NVMe M.2 SSDエンクロージャー）：36,140円

