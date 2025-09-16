ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à´ë²è¤Ç¡Ø102²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡ÙÀ©ºî¤Ø¡£ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡¢¤»¤¤¤ä¡¢°ËÆ£·òÂÀÏº¤é¿·¥¥ã¥¹¥È¤ËSNS¤ÇÂçÈ¿¶Á
1991Ç¯¤ËºÇ¹â»ëÄ°Î¨36.7¡ó¤òµÏ¿¤·¡¢¡ÖËÍ¤Ï»à¤Ë¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø101²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¡£¤¢¤Î½ã°¦Êª¸ì¤«¤é34Ç¯¡¢Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø102²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü6Ëç¡Û¡Ø102²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¥¥ã¥¹¥È4¿Í¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¢£Á°ºî¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÌ¼¤¬¼ç¿Í¸ø¡ªÈó¥â¥ÆÃËvs¸æÁâ»Ê¤ÎÎø¤Î¥Ð¥È¥ë
¡Ø102²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¤Ï¡¢Á°ºî¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿À±ÌîÃ£Ïº(ÉðÅÄÅ´Ìð)¤ÈÌð¿á·°(ÀõÌî²¹»Ò)¤ÎÌ¼¡¦À±Ìî¸÷(ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«)¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿Êª¸ì¡£30ºÐÆÈ¿È¤Î¸÷¤Ï¡¢Êì¿Æ¾ù¤ê¤ÎÈþËÆ¤ÈºÍÇ½¤ò»ý¤Ä¿Íµ¤¥Á¥§¥ê¥¹¥È¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¸÷¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç99²ó¥Õ¥é¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿Èó¥â¥ÆÃË¡¦¶õÌîÂÀÍÛ(Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä)¡£¤·¤«¤·¸÷¤Ë¤Ï¡¢Ä¶¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¢¸æÁâ»Ê¤È¤¤¤¦´°àú¤ÊÎø¿Í¡¦Âç·î²»(°ËÆ£·òÂÀÏº)¤¬¤¤¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÉã¡¦Ã£Ïº¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÃË¤òÌ¼¤Î·ëº§Áê¼ê¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
¢£¿·À¤Âå¥¥ã¥¹¥È¤ËÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡¢¤»¤¤¤ä¡¢°ËÆ£·òÂÀÏº¤òÈ´Å§¡ªÉðÅÄÅ´Ìð¤Ï34Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃ£ÏºÌò
¼ç¿Í¸ø¡¦À±Ìî¸÷¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù(2024Ç¯¡¿Netflix)¤ÇÄ¹Í¿Àé¼ïÌò¤òÇ®±é¤·¡¢¤½¤ÎÂÎÅö¤¿¤ê¤Î±éµ»¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¤µ¤ó¡£Êì¤ÈÆ±¤¸¥Á¥§¥ê¥¹¥È¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÀÍÛ¤È²»¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ëÁ¡ºÙ¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ë¡£
ÅâÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂçÌ¾ºî¤ÎÁ°ºî¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÈÀÕÇ¤¤ò¶»¤Ë¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ÎÀº°ìÇÕ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ÆÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¤È¤Î¤ª»Å»ö¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹â¤¤Ä©Àï¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤ª¤â¤·¤í¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¶õÌîÂÀÍÛÌò¤Î¤»¤¤¤ä¤µ¤ó(Áú¹ß¤êÌÀÀ±)¤Ï¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤º¤Ã¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÉðÅÄÅ´Ìð¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ë¡Ø101²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡¢¤·¤«¤â¼ç¿Í¸ø¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¿ÍÀ¸¤Î¤Ç¤«¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢Å´Ìð¤µ¤ó¤ÈËÜÆÉ¤ß¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¤ª¤â¤í¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤Æ¡¢¡Ø²¶¡¢µ¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ·ã´¬¤¤·¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÉðÅÄ¤µ¤ó¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬Áá¤¯¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
Âç·î²»Ìò¤Î°ËÆ£·òÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤¿¤êÎÞ¤¬°î¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÉ¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¡¹¤Î¿´¤âÍ¥¤·¤¯²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ¡¢²»¤È¤·¤ÆÀ¸¤È´¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤·¤Æ¼ç¿Í¸ø¡¦À±Ìî¸÷¤ÎÉã¡¦Ã£Ïº¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉðÅÄÅ´Ìð¤µ¤ó¡£¡Ø101²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¤Ç·°¤È·ë¤Ð¤ì¡¢º£¤Ç¤Ï¾®¤µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ê¬¤Î·úÃÛ²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·°¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿°¦Ì¼¤Î¹¬¤»¤À¤±¤ò´ê¤¦Éã¿Æ¤ò±é¤¸¤ë¡£ÉðÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ø101²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¡¢¤½¤ì¤Ï±ó¤¤ÀÎ¡¢¤½¤¦»°½½Ç¯Á°¤Ë»ä¤¬±é¤¸¤¿Ê¿À®¤ÎÎø°¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÎáÏÂ¤ÎÀ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂ³ÊÔ¤È¤·¤Æºî¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤ªÍ¶¤¤¤ò¤ª¼õ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êª¸ì¤ËÊª¸ì¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤æ¤¯¡¢¤È»×¤¦¤È¤â¤¦³Ú¤·¤¯¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢34Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃ£ÏºÌò¤Ø¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤¬¸ì¤ë¡Ø102²óÌÜ¡Ù¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤
´ë²è¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â80Ç¯Âå90Ç¯Âå¤ÎÌ¾ºî¥É¥é¥Þ¤ÎÂ³ÊÔ¤¬ºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤ÎÀ±ÌîÃ£Ïº¤Ë¤¤ì¤¤¤ÊÌ¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¼¤ËÀ±ÌîÃ£ÏºÊÂ¤ß¤Ë¥Õ¥é¤ìÂ³¤±¤¿ÃË¤¬¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ëÎø¤ÎÊª¸ì¡Ä¤½¤ó¤ÊÊª¸ì¤âÆ±»þ¤Ë»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¤»¤¤¤ä¤È¤Ï¡¢ËÍ¤¬ºî±é½Ð¤ÎÉñÂæ¤ÇÌò¼Ô¤µ¤ó¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«Èà¤È±ÇÁü¤Ç¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤ÆÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤ë¡£¡ÖËÜÅö¤Ï¡¢ËÍ¤¬°úÂàÁ°¤Ëºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉºîÉÊ¤Ç¤¹¤«¤é¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢º£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é34Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤¹¤Æ¤¤ÊÊª¸ì¤òÀ¤¤Ë½Ð¤»¤ë¤³¤È¤ò¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£È¯É½Ä¾¸å¤«¤éSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¡ª´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼
¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¸å¡¢SNS¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¿·¤·¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤Î¤¬¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¾¼ÏÂ¤«¤éÀ¸¤¤Æ¤ë¥ª¥¸¥µ¥ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¥Ñ¥í¥Ç¥£´¶¤â¤¢¤ê³Ú¤·¤ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÀõÌî²¹»Ò¤Ï¡©¡×¡ÖÁ°ºî¥¥ã¥¹¥È¤Î±£¤·¥²¥¹¥È½Ð±é¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤«¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤¦Á°ºî¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤â¡£
¤Þ¤¿¡ÖÏÃÂêÀ¤ËÁ´¿¶¤ê¤·¤¿¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡Ö¤³¤ì¤À¤±Ç¯·î¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÂ³ÊÔ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»öÁ°¤ÎÈÖÀë¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÎäÀÅ¤ÊÊ¬ÀÏ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
34Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆËÂ¤¬¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê½ã°¦Êª¸ì¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£ÏÃÂêÀ¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¿·¤¿¤ÊÌ¾ºî¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ø102²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷Í½Äê(Á´12ÏÃ)¡£FOD¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊüÁ÷³«»Ï»þ´ü¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
