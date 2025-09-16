賛否ある変更かとは思いますが。

iPhone 17シリーズの変更点で驚いたのが、日本で発売されるiPhoneもeSIMのみになったところ。

これ、かなり思い切った変更だなぁ。と思ったのですが、普段使いでのメリットもかなりあります。それが、バッテリー稼働時間の延長。

SIMカードトレイの有無で、iPhone 17 Proのスペックを比べると…

・SIMトレイ無しグローバル版（日本含む） …ビデオ再生最大33時間／ストリーミング最大30時間 ・SIMトレイ有り香港版 …ビデオ再生最大31時間／ストリーミング最大28時間

といったように稼働時間に2時間の差が生じています。

トップ画像にあるように、eSIM版はSIMカードトレイが無くなった分だけ、バッテリーを多めに搭載できているってわけですね。

この2時間を長いと取るか短いと取るかは、iPhoneの使い方によって変わってくるところなので人それぞれ。

でも、僕からしたら「SIMの入れ替えなんて機種変の時しかほぼやらない。だったら365日効果のあるバッテリー増加の方が嬉しいよな！」で、今回のアップデートは結果としてニッコリでございます。

eSIM乗り換えはちょっと手間。しかし、それも成長痛

ただ、懸念点がないわけではありません。

これまでSIMカードを抜いて入れ替えればOK！だった機種変に比べると、eSIMの機種変はちょっと厄介。スムーズに転送できるeSIMもあれば、手動での再発行が必要なeSIMもあったり…と、SIMカードの差し替えよりはハードル高めですね。

なので、iPhone 17の発売日には、日本中からそれはもうたくさんの悲鳴が聞こえてくるだろうなぁ…。と今から恐怖しています（キャリアのサーバ持つのかな？の不安もあります）。

しかし、SIMトレイを無くす＝2時間伸びるなのです。

手間や手順こそ増えますがこれは成長痛なのです。辛くまどろっこしい痛みですが、我々は乗り越えなくてはいけない。

その先にバッテリー＋2時間が得られるのだから！

