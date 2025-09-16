16日10時現在の日経平均株価は前週末比91.55円（-0.20％）安の4万4676.57円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は831、値下がりは710、変わらずは74。



日経平均マイナス寄与度は78.6円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が44.57円、任天堂 <7974>が17.39円、アドテスト <6857>が16.21円、バンナムＨＤ <7832>が12.26円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を23.30円押し上げている。次いでＴＤＫ <6762>が20.01円、ディスコ <6146>が15.26円、信越化 <4063>が8.78円、セコム <9735>が7.63円と続く。



業種別では33業種中21業種が値上がり。1位は石油・石炭で、以下、証券・商品、輸送用機器、電気・ガスと続く。値下がり上位にはその他製品、小売、非鉄金属が並んでいる。



※10時0分11秒時点



株探ニュース

