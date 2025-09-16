《抗菌・消臭・抗ウイルス・軽量！》【ハニーズ】2,000円台で買えちゃう♡「快適スニーカー」

毎日コーデの相棒にするシューズは、機能性に優れたモデルを選びたいところ。大人に似合うプチプラアイテムが揃う【ハニーズ】からも、高機能なスニーカーが登場しています。軽量で履き心地が良さそうなのはもちろん、抗菌・消臭など嬉しい機能が盛りだくさん。2,000円台というお手頃ながら、デザイン性も履き心地の良さも両立したシューズは、手放せなくなるかも。

サイドラインがアクセントの高機能スニーカー

【ハニーズ】「快適ラインスニーカー」\2,980（税込）

ベーシックなローカットデザインのスニーカーはスポーティなサイドラインがポイント。インソールには抗菌・消臭・抗ウイルスの機能性が備わっていて、お値段以上の価値が感じられるかも。片足約200gと軽量仕様なのも見逃せないポイントです。モノトーン配色のほかに、きれいめコーデに合わせやすいベージュやブラウン系もラインナップ。

きれいめシャツコーデを程よくカジュアルダウン

きちんと感のあるシャツも、スニーカーとデニムボトムスを投入すればカジュアルで親しみやすい雰囲気に。コーデの引き締め役には、やっぱり黒のスニーカーがおすすめ。シンプルなローカットタイプなので、スカートからパンツまで幅広いボトムスとのスタイリングが楽しめます。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

writer：Emika.M