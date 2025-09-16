サッカー日本代表の森保一監督が、読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド 日本サッカーここだけの話」の公開収録に登壇した。

番組ＭＣで元日本代表の槙野智章さん、読売新聞の川島健司編集委員、フリーアナウンサーの中川絵美里さんが、史上最速で出場権を獲得したワールドカップ（Ｗ杯）北中米大会の予選の舞台裏について迫った。

史上最速のＷ杯切符

公開収録は８月１４日、東京都文京区にある日本サッカー協会の文化創造拠点「ｂｌｕｅ―ｉｎｇ！」で行われた。

Ｗ杯北中米大会の出場切符は、アジア最終予選を３試合残して史上最速かつ世界最速で決めた。本大会に向けての準備面でプラスに働きそうだ。

「Ｗ杯の準備と日本代表の全体的な強化、日本サッカー全体の底上げにつながる」

「最終予選ではなかなか先発出場できなかったり、招集したくても招集できなかった選手を招集させてもらったりできた。多くの選手にプレーしてもらって、代表チームの戦術がより広く、より深く浸透したと思います。選手層を厚くして、最強、最高をつくることにトライした」

「奇跡」の３日前招集

今回のアジア最終予選では、１０試合を戦って、３０得点、３失点だった。槙野さんは日本代表の戦いぶりをどう見たか？

「選手たちの競争意識が自然と出てましたよね。（従来からの）選手たちはやらないと試合に出られないという意識にもなるし、新しい選手たちは今の選手たちを超えなきゃいけないというチーム内の競争意識が出ていた」

森保監督にとって、順調だった最終予選の結果は想定内だったのか。

「想定外。上から目線で言うわけではないが、日本の選手層を考えたら（Ｗ杯は）当たり前に勝ち取っていかなければならないと思います。でも、出場権獲得は最終戦までもつれるだろうとは思っていました」

森保監督は、最終予選の初戦で中国に７−０で勝利した試合をポイントに挙げた。

「（前回Ｗ杯の）カタール大会の最終予選は初戦を落としている。その経験をした選手が半分くらいはいるので、トラウマは絶対あったと思います。欧州リーグの選手は涼しいヨーロッパから長距離移動で暑い日本に帰ってきて、時差もある。持てる力のおそらく６０％、７０％しか発揮できない状況になる」

そういった状況を緩和するため、日本サッカー協会の尽力もあった。海外組も試合の３日前に集合できたという。

森保監督は「３日前に来れたというのは奇跡で、２日前と前日の練習を全体でできた。日本サッカー協会の皆さんが、少しでも良いコンディションで戦ってもらうためにチャーター機を飛ばしてくれた。このプラス１日で、ミーティングと練習ができて、自信を持って戦いに挑めた」と裏事情を明かした。

「戦力は間違いなく日本が上だが、サッカーでは足をすくわれることが起こりえる。選手たちが油断なく、やるべきことを徹底してくれていたことが、今回の予選結果に表れたと思う」

間違いなく「最強」

森保監督は今の日本代表の強さについてどう考えているか。

「間違いなく最強だと思います。これからの代表も、最強が続いていくと思います」

それぞれの時代から「最強」のバトンが受け継がれ、現在の「最強」がある。

「諸先輩方からバトンを渡してもらって積み上げてきた。日本サッカーには、過去の成果と課題を振り返って、未来につなげていく力がある。次の人にバトンタッチしていく力が日本にある。（日本サッカーの）歴史の中で「最強」を感じさせてもらっている」

プロフィル

森保一（もりやす・はじめ）

サッカー男子日本代表監督。長崎日大高卒業後、サンフレッチェ広島の前身・マツダサッカークラブ入団。Ｊリーグ開幕後はサンフレッチェ広島の中心選手として活躍。日本代表「ドーハの悲劇」メンバー。指導者としては２０１２年〜２０１７年にサンフレッチェ広島監督。２０１８年から男子Ａ代表（ＳＡＭＵＲＡＩ ＢＬＵＥ）監督。２０２１年の東京五輪男子代表監督も兼任した。１９６８年生まれ。長崎市出身。