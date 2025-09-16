７月の参院選比例選で、自民党候補に投票する見返りに従業員に報酬を渡す約束をしたとして、パチンコ店運営会社「デルパラ」（東京都港区）の社長ら幹部６人が逮捕された事件で、警視庁は１６日、同社社長で韓国籍の李昌範容疑者（５０）（同）ら３人を公職選挙法違反（買収の約束）容疑で再逮捕した。

他に再逮捕されたのは、同社の営業本部長（４６）（千葉県市川市）、管理本部長（４４）（鳥取県米子市）の両容疑者。

発表によると、３人は７月初旬〜中旬、グループ会社が鹿児島県内で展開するパチンコ店８店舗の店長と共謀し、各店の従業員計１０７人に対し、自民党公認候補だった阿部恭久氏（６６）に投票する見返りに、残業代名目で現金３０００〜４０００円の報酬を支払う約束をした疑い。

阿部氏はパチンコ店の全国組織の理事長で、業界初の組織内候補として出馬したが、落選した。

李容疑者は参院選の公示前、幹部らに社内の票の取りまとめを指示し、同社の営業本部長、管理本部長の両容疑者が７月２〜３日、ウェブ会議で全国の店長に対し、従業員が阿部氏の名前を書いた投票用紙を撮影して本社に送れば、報酬を支払うと説明していた。各店長はこうした手順を「朝礼」などで従業員に伝えていたという。

同庁は、従業員計２５０人以上が約束に応じて投票していたとみて、従業員についても被買収の容疑で立件する方針。

李容疑者らは各店の従業員６０人に同様に報酬の支払いを約束したとして、先月２６日に同法違反容疑で逮捕されていた。