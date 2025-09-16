トランプ大統領のＳＮＳに投稿された動画のスクリーンショット。トランプ氏が軍事攻撃を命じたとされる船が映っている/Donald Trump/Truth Social

（ＣＮＮ）米軍が南米の沖合の国際水域で、ベネズエラから違法な薬物を運搬していたとされる船を攻撃した。この攻撃により３人が死亡した。トランプ米大統領が１５日、ＳＮＳ「トゥルース・ソーシャル」への投稿で明らかにした。

トランプ氏は「今朝、私の命令により、米軍はＳＯＵＴＨＣＯＭ（南方軍）の管轄区域で、極めて暴力的な麻薬密売カルテルと麻薬テロリストと確認されたものに対し、２回目のキネティック（動的）攻撃を実施した。この攻撃は、ベネズエラ出身と確認されたこれらの麻薬テロリストが国際水域で違法麻薬（米国人を中毒にさせる致死性の武器！）を輸送しながら米国を目指している最中に行われた」と述べた。

「これらの極めて暴力的な麻薬密売カルテルは、米国の国家安全保障、外交政策、そして重要な国益に対する脅威となっている」とトランプ氏は言い添えた。「この攻撃により、男のテロリスト3人が死亡した。この攻撃で米軍に被害はなかった」

米軍は約２週間前にも、ベネズエラの犯罪組織「トレン・デ・アラグア」に関係するとされる船舶を攻撃して１１人を殺害していた。トランプ政権はこうした行動について、詳細をほとんど明らかにしていない。攻撃から数日後に説明を求められたヘグセス国防長官は、米国には「それを実行する完全かつ絶対的な権限がある」と述べ、具体的な説明は行わなかった。

今回の２度目の攻撃はベネズエラとの間の緊張が高まるなかで行われた。米国は、イオー・ジマ両用即応群や第２２海兵遠征部隊を同地域に派遣するなどしていた。ベネズエラのヒル外相は先週、米国との衝突は望んでいないと述べていた。

１度目の攻撃をめぐり、米国防総省の当局者は、標的がトレン・デ・アラグアのメンバーだったという決定的な証拠を提示していないほか、船舶の正確な目的地を特定できなかった。情報筋によれば、説明を行った担当者は船舶が１度方向転換したと述べており、船舶が差し迫った脅威だったかどうかについて、さらなる疑問を投げかけている。