¥ä¥¯¥ë¥È¡¦µÜËÜ¡¢ÂåÂÇ¤Ç¾¡Éé¶¯¤µ¤â¡Ä¿¿Ãæ»á¡Ö¼éÈ÷ÎÏ¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡ÝDeNA¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¿¿ÃæËþ»á¤¬¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦µÜËÜ¾æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡µÜËÜ¤Ï¹â¤¤ÂÇ·âÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±¤Ï1ÅÙ¤â¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¯¡¢ÂåÂÇ¤Ç¤Î»Å»ö¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿Ãæ»á¤ÏµÜËÜ¤Î¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Â¿¤¤¸¶°ø¤Ë¡Ö¼éÈ÷ÎÏ¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¿äÂ¬¡£¡ÖµÜËÜ¤è¤êÆ°¤¤ÎÎÉ¤¤ÆâÌî¤Ç¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤«°µÅÝÅª¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¾¯¤·¼éÈ÷¤Î¤³¤È¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤âµÜËÜ¤òµ¯ÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤ëµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë