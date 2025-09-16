5匹のモフモフな猫さんたちに、飼い主さんから暑い夏にぴったりなひんやりアイテム『ウォーターマット』のプレゼント。様々な反応が見られる中、ビビっていた末っ子猫さんが…？

爆笑必至のこちらの投稿は記事執筆時点で7900回再生を突破し、「本当可愛いわ！」「個性的な5匹の猫達が思い思いに楽しんでて面白かったです」といったコメントが寄せられています。

【動画：暑い日に、５匹の猫を『濡れないプール』で遊ばせた結果→ビビっていると思いきや…『予想外の展開』】

ウォーターマットと猫さんたち

YouTubeチャンネル『ぽてこゆこめ。』に登場した5匹の猫さんたちと、ウォーターマット。中に水を入れて濡れずに水の感触を楽しむことができ、水中にはカラフルなおもちゃも浮かんでいるのだとか。

上に乗って居座るぽてちくんの妨害を受けつつ、早速水を入れてみると…。先ほどまでは何だあれと固まっていたものの、お風呂好きのうなぎちゃんが1番乗りで遊び始めたといいます。

ビビるこたつくん

水を触りたいのか前足でカキカキするうなぎちゃんの姿を見て、ビビりまくっていた末っ子のこたつくんも恐る恐るタッチ。そんな中、うなぎちゃんが前足をブンブン。水がついたと思って、つい振り払う仕草をしてしまったのだとか。

ひんやりに惹かれるのは猫さんだけではなかったようで、パパさんまで寝転んでいたそう。すると、大好きなパパが乗ってるならと、こたつくんが勇気を出してマットの上へ。カキカキしても水に濡れずに遊べることに気がつくと、本来のヤンチャっぷりが発揮されたそうで…。

テンション爆上がり！

大興奮のこたつくんは、両前足で高速カキカキ！あまりの激しさに、破けてしまわないか心配になってしまうほどです。昔飼っていた柴犬さんを彷彿とさせる動きだったそうで、楽しそうにはしゃぐこたつくんの姿に笑わずにはいられません。

はしゃぎ疲れたこたつくんは、今度はベッドとして使ってクールダウン。その後もおこめちゃんがおもちゃを捕まえようとして遊んでいたり、実は遠くからずっと気にしていたこゆきちゃんが優雅に寛いでみたり。それぞれ楽しむ猫さんたちなのでした！

投稿には「うなちゃんの安定の水好きな感じにほっこり♡」「高速カキカキw大爆笑でした」「そのうちこたくんが爪立てて破れる未来が見えるんだが、気のせいだろうか…ww」「こゆちゃんから漂うサマーバケーション感w気品がありますね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ぽてこゆこめ。』では、モフモフ猫さんたちの日常の様子が投稿されています。お風呂好きなうなぎちゃんやちょっと癖強めなこたつくんなど、個性豊かな猫さんたちの可愛い姿を楽しめますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ぽてこゆこめ。」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。