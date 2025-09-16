¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÂà¡¢¥Ð¥ì¡¼ÃË»Ò´ÆÆÄ¤âÍîÃÀ¡Ö»ÄÇ°¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¡¡2ÀïÏ¢Â³0-3Éé¤±¡Ö°ÂÄê´¶¹â¤á¤Ê¤¤¤È¡×¡ÚÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡Û
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï15Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥Þ¥Ë¥é¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿1¼¡¥ê¡¼¥°GÁÈ¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°7°Ì¤ÎÆüËÜ¤¬Æ±9°Ì¥«¥Ê¥À¤ÈÂÐÀï¡£0-3¡Ê20-25¡¢23-25¡¢22-25¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢Âç²ñ2Ï¢ÇÔ¤Ç¤è¤â¤ä¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À¤³¦¥Ð¥ì¡¼51Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Áá¡¹¤ËÄ©Àï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥í¥é¥ó¡¦¥Æ¥£¥ê´ÆÆÄ¤Ï»î¹çÄ¾¸å¡¢¡ÖÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÃæ·Ñ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÍîÃÀ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡13Æü¤Î½éÀï¤Ç¡¢³Ê²¼¥È¥ë¥³¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¡£ÁÈ¤Î¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¾ò·ï¤Ç¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£Âè1¥»¥Ã¥È¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤È6Ï¢Â³¼ºÅÀ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ë¡£³³¤Ã¤×¤Á¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤ÏÂçÉý¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï22-25¡£2ÀïÏ¢Â³¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñºÝ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊFIVB¡Ë¼çºÅÂç²ñ¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡ÖVBTV¡×¤ÎÃæ·Ñ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥Æ¥£¥ê´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤³2»î¹ç¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥ë¥³¤È¥«¥Ê¥À¤Ï¥µ¡¼¥Ö¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£²æ¡¹¤Ï¤½¤ÎÉôÊ¬¤â°ÂÄê´¶¤ò¹â¤á¤Ê¤¤¤È¡£¥ß¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¤â¤Ã¤È°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ¼¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿1974Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¡¢51Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÆüËÜ¡£2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢1»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¤è¤â¤ä¤ÎÍ½Áª¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Æ¥£¥ê´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«Ê¬ÀÏ¤·¤ÆÍèÇ¯¤Ë¸þ¤«¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡U-NEXT¤ÎÃæ·Ñ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¼ç¾¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¤Ï¡Ö¤³¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏÎÏ¤¬¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È¡£¤â¤¦°ìÅÙ°ì¿Í¤Ò¤È¤êÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£²¿¤â¤Ç¤¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¡£È¿¾Ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë