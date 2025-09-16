マリオット・インターナショナルが展開するライフスタイルホテル「アロフト大阪堂島」に「ハロウィン・アフタヌーンティー」が登場。

「w xyz bar」にて、ハロウィンの世界観が楽しめる季節限定のアフタヌーンティーが堪能できます☆

アロフト大阪堂島「w xyz bar」ハロウィン・アフタヌーンティー

提供期間：2025年10月1日（水）〜10月31日（金）

会場：w xyz bar（アロフト大阪堂島）

予約：TableCheckまたは、ホテルまで直接問い合わせ

メニュー例：

カボチャのプリン（Pumpkin Pudding）マシュマロ（Marshmallow）ブラックココアドーナツ（Black Cocoa Donuts）オレンジマカロン（キャラメルガナッシュ）（Orange Macaron with Caramel Ganache）ココアマフィン（Cocoa Muffin）紫芋とチョコレートのタルト（Purple Sweet Potato & Chocolate Tart）コーントルティーヤのミルフィーユ（Corn Tortilla Mille-feuille）サーモンムースのシュー（Salmon Mousse Chou）ハロウィンサンド（Halloween Sandwich）

アロフト大阪堂島の「w xyz bar」に、ハロウィン限定のアフタヌーンティーを心ゆくまで堪能できる季節限定の 「ハロウィン・アフタヌーンティー」 が登場。

「ハロウィン・アフタヌーンティー」 では、アロフトならではの遊び心あふれるスイーツやセイボリーが、彩り豊かな2段スタンドに盛り付けて提供されます。

プレミアムティーだけでなく、オプションでスパークリングワインも楽しめるプランも展開。

ハロウィンの世界観を存分に味わえるアフタヌーンティーは、見た目も味わいも楽しめる遊び心が満載です。

友人や家族とのシェアにも最適で、音楽とアートが響き合うアロフトならではのスタイリッシュな空間のなか、季節の彩りとともに贅沢な午後のひとときを届けてくれます☆

アフタヌーンティー

料金：4,900円

スタンダードなアフタヌーンティーを味わうプラン。

紅茶やコーヒーとともに、ハロウィン限定のスイーツとセイボリーを気軽に楽しめます！

アフタヌーンティー ＋ スパークリングワイン

料金：5,800円

スタンダードなアフタヌーンティーに、爽やかなスパークリングワインをプラス。

華やかなティータイムを、より一層特別に彩るプランです☆

アフタヌーンティー ＋ ヴーヴ・クリコ シャンパングラス

料金：7,100円

世界的に愛されるヴーヴ・クリコのシャンパンとともに楽しめる、プレミアムプランも用意。

贅沢でエレガントなアフタヌーンティーを堪能できます！

ハロウィンらしい遊び心が詰まった、季節限定のアフタヌーンティー。

アロフト大阪堂島の「ハロウィン・アフタヌーンティー」は、2025年10月1日〜10月31日まで提供されます！

