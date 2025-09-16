女優・一色紗英（４８）が娘たちのモデル活動を伝えた。

２人が登場したのは、ファッション誌「ＧＩＮＺＡ」。一色は１６日までにインスタグラムのストーリーズを更新し、「長女と次女 ｉｎ ＣＨＡＮＥＬ」とハイブランドの服を着こなす長女の宙和（そらな）さんと次女の光和（あろな）さんを投稿した。

ともにロングヘアでクラシックな雰囲気だが「我が家の次女はボーイッシュなお猿キャラ バレエの発表会の時は衣装が嫌で写真すら撮らせてもらえなかったｗ」と明かし、「ＣＨＡＮＥＬを着ておすまし 爆笑をこらえてよく頑張った」とほめた。

一色は１９９１年にフジテレビ系ドラマ「学校へ行こう！」でデビュー。２００２年５月に元モデルで青年実業家のサーフェン智（さとし）さんと結婚し、同１１月に第１子の長女を出産。０４年７月に第２子の次女、０６年１０月に第３子の長男も誕生した。ＳＮＳでは子どもたちの姿も公開し、美男美女だと話題に。今年１月の投稿では「２０歳の門出おめでとう」と次女の振り袖姿をアップし、「そっくり」「美人さん」と反響を呼んだ。