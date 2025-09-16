マジシャンと呼ばれる雀士が、ついに配牌まで操りだした？「大和証券Mリーグ2025-26」、9月15日の第1試合で赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）が、東3局に赤牌3枚を全て手にする「オースルター配牌」を親番で手に入れ、ファンも大いに盛り上がった。

【映像】眩しい！赤3枚入りの絶好配牌

Mリーグではマンズ・ピンズ・ソウズのそれぞれ「5」に赤牌が入っている。持っているだけで1翻アップするラッキーアイテムで、赤あり・なしで平均打点も大きく変わってくる。中張牌だけに利用頻度も高く、勝敗を大きく左右する。

東3局、親番だった園田だが、配牌を開くと3種の赤牌が勢揃い。しかも全てが両面ターツに組み込まれるという、実に使い勝手がいい超好配牌になっていた。これにはファンからも「配牌フラッシュ」「赤ドラオールスターズ」と羨むコメントが多数寄せられた。

園田はこの配牌をしっかり活かしきり、2人からのリーチをかわしてタンヤオ・赤3の満貫、1万2000点（＋2000点）のアガリ。その後のトップにつなげていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

