お笑いコンビ、アインシュタインの稲田直樹（40）が16日までにX（旧ツイッター）を更新。インスタグラムアカウントの不正ログイン被害をめぐる騒動をネタにした替え歌の動画を披露した。

稲田は「先日の『ナオキ30分』内で披露した替え歌です」と、自身のソロライブでサザンオールスターズの名曲「いとしのエリー」の替え歌をギター弾き語りで披露した動画をアップ。歌詞では「乗っ取られたこともある やってないって言ってもなお 疑う気持ちがみんなあるのさ」と切り出し、自身の母から「あんたを乗っ取ってどうするん？乗っ取るならもっとイケメンがええのんちゃうん？女の子もきっと気持ち揺らぐんちゃうん？アインシュタインで言うのなら河井さんの方がええんちゃうん？あんたを乗っ取ったとて 誰が引っ掛かんの？って私、思うねんな しゃくれまじりのその顔じゃ 犯人も苦戦するわな」と言われたことを明かし、自虐たっぷりにネタにしていた。

この投稿に「笑って吹き出してしまいました（笑）」「最高ですこういう返しができるのが本物の芸人」「ホントに好き過ぎるんですがwww お母様サイコー！ 何度聞いてもどこで聞いても爆笑」といった絶賛コメントが相次いだ。