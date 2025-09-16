¡ÖÆüËÜºÇÆîÃ¼¤ÎÆÃµÞ¡×¤À¤±¤É¡ÖÆüËÜºÇÆîÃ¼¤ÎJR±Ø¡×¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¤¡ª¤Ê¤¼¡© °Û¿§¤Î¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃµÞ Çò¹õ¥Ï¥Ã¥¥ê¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤ÍýÍ³
¤¢¤Ã¡ª¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹ÆÃµÞ
JR¶å½£¤Î´Ñ¸÷Îó¼Ö¡Ö»Ø½É¤Î¤¿¤Þ¤ÆÈ¢¡×¡ÊÄÌ¾Î¡¦¤¤¤Ö¤¿¤Þ¡Ë¤Ï¡¢»Ø½ÉËíºêÀþ¤Î¼¯»ùÅçÃæ±û¡½»Ø½É¡Ê¼¯»ùÅç¸©»Ø½É»Ô¡Ë¤òÅÓÃæ¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç±¿¹Ô¤¹¤ëÆÃµÞ¤Ç¤¹¡£¶å½£¿·´´Àþ¤¬Á´Àþ³«¶È¤·¤¿2011Ç¯3·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¿·´´Àþ¤È¾è¤ê·Ñ¤¤¤ÇÍÌ¾²¹ÀôÃÏ¤Î»Ø½É»Ô¤òË¬¤ì¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤é¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú°Û¿§¤¹¤®¤ë!?¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö¥ß¥¹¥È¤òÊ®¼Í¤¹¤ë¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃµÞ¡×¤Ç¤¹¡ÊÃÏ¿Þ¡¿¼Ì¿¿¡Ë
JR¶å½£¤¬¡ÖD&SÎó¼Ö¡×¡Ê¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Îó¼Ö¡×¤ÎÎ¬¡Ë¤È¸Æ¤Ö´Ñ¸÷Îó¼Ö¤ÇÅÓÃæ±Ø¤Ë»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÂ¾¤Ë¡¢µ×ÂçËÜÀþ·ÐÍ³¤ÇÇîÂ¿¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¡½Í³ÉÛ±¡¡ÊÂçÊ¬¸©Í³ÉÛ»Ô¡Ë´Ö¤ò·ë¤Ö¡Ö°¿¤ëÎó¼Ö¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö°¿¤ëÎó¼Ö¡×¤Ï¼ÖÆâ¤ÇÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤à¥ì¥¹¥È¥é¥óÎó¼Ö¤Ê¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ï¤Î´Ñ¸÷Îó¼Ö¤Ê¤¬¤é¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×±¿¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö»Ø½É¤Î¤¿¤Þ¤ÆÈ¢¡×¤Ï°Û¿§¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â±¿¹Ôµ÷Î¥¤Ï45.7km¤ÈÃ»¤¯¡¢¾è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ø½ÉËíºêÀþ¤Î»Ø½É¡½Ëíºê¡ÊËíºê»Ô¡Ë´Ö¡Ê42.1km¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖJRºÇÆîÃ¼¤Î±Ø¡×¤ÎÀ¾Âç»³¡Ê»Ø½É»Ô¡Ë¤ä¡¢¡ÖJRºÇÆîÃ¼¤Î»ÏÈ¯±Ø¡×¤ÎËíºê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÌ¾½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¡ÊÂçÄÍ·½°ìÏº¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò·ÐºÑÉô¼¡Ä¹¡Ë¤¬¡Ö»Ø½É¤Î¤¿¤Þ¤ÆÈ¢¡×¤ò»Ø½É¤ÎÀè¤Ø¾è¤êÆþ¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òJR¶å½£´´Éô¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»Ø½É¤Î¤¿¤Þ¤ÆÈ¢¡×¤ÏÆ¸ÏÃ¡Ö±ºÅçÂÀÏº¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÎµµÜÅÁÀâ¤òÂêºà¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ø½É¤¬ÅÁÀâÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£»Ø½É±ØÁ°¤Ë¤Ï¡ÖÎµµÜÅÁÀâÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡¡»Ø½É²¹Àô¡×¤Èµ¤·¤¿´ÇÈÄ¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÖÎ¾¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏJR¶å½£¤Î¹ë²Ú¿²ÂæÎó¼Ö¡Ö¤Ê¤Ê¤ÄÀ±in¶å½£¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿å¸Í²¬±Ô¼£¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÅ´»þÂå¤Î1979¡½80Ç¯¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¼ÖÎ¾¥¥Ï47·Á2Î¾¤È¡¢¥¥Ï40·Á¤òµ¡´Ø´¹Áõ¤·¤¿¥¥Ï140·Á1Î¾¤Î3Î¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Ï2Î¾ÊÔÀ®¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ê¤É¤ÎÈËË»´ü¤Ë¤ÏÁý·ë¤·¤¿3Î¾ÊÔÀ®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤Î¤Ï¡¢¶Ó¹¾ÏÑ¡Ê¼¯»ùÅçÏÑ¡ËÂ¦¤Î¼ÖÂÎÈ¾Ê¬¤òÇò¿§¡¢»³Â¦¤ÎÈ¾Ê¬¤ò¹õ¿§¤ËÅÉ¤êÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¹õÈ±¤À¤Ã¤¿±ºÅçÂÀÏº¤¬¶Ì¼êÈ¢¤ò³«¤±¤¿¤éÇòÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Å¸³«¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×²½¡×¤Ç¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬²á¤®¤¿¥¸¥ç¡¼¥¯
¸µJR¶å½£¼óÇ¾¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤³¤ó¤Ê¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
JR»Ø½ÉËíºêÀþ¤Î»Ø½É±Ø¼Ë¡ÊÂçÄÍ·½°ìÏº»£±Æ¡Ë
¡Ö¹â¹»À¸2¿Í¤¬¡Ø»Ø½É¤Î¤¿¤Þ¤ÆÈ¢¡Ù¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢1¿Í¤¬»Ø½É¤Ç¡¢¤â¤¦1¿Í¤¬ÅÓÃæ¤Î´îÆþ¤Ç¾è¼Ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ø½É¤Î1ÈÖÀþ¤«¤é¾è¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤¬´îÆþ¤ËÃå¤¯ºÝ¡¢¤â¤¦1¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç¡ØÇò¤¤Îó¼Ö¤À¤è¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢´îÆþ±Ø¤Î2ÈÖÀþ¤Ë¤¤¤¿À¸ÅÌ¤Ï¡ØÇò¤¤Îó¼Ö¤Ê¤ó¤ÆÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤¤¡¢¤³¤¦Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¹õ¤¤Îó¼Ö¤·¤«Íè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¡Ù¡×
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ï¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯3·î16Æü¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤Ç¡¢´îÆþ¤ÎÄä¼Ö¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤¬JR¶å½£¤ËÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö´îÆþ±Ø¤è¤ê¤´¾è¼Ö¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡×¤È¤Î²óÅú¤Ç¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢¼¯»ùÅçÃæ±û¡Ý»Ø½É´Ö¤ò¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï»Ø½É¤«¤é¼¯»ùÅçÃæ±û¤Þ¤Ç¡Ö»Ø½É¤Î¤¿¤Þ¤ÆÈ¢¡×¤Ë¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤Ï¥¥Ï140·Á¤È¥¥Ï47·Á¤Î2Î¾ÊÔÀ®¤Ç¡¢Í½Ìó¤·¤¿¤Î¤Ï¥¥Ï47·Á¤Î¶Ó¹¾Â¦¤ÎÁë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼±è¤¤ÊÂ¤ó¤ÀºÂÀÊ¤Ç¤¹¡£
Æî¶å½£»º¤Î¥¹¥®¤ò»È¤Ã¤¿ÆâÁõ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ºÂÀÊ¤Ë¹ø³Ý¤±¡¢½ÐÈ¯¤¹¤ë¤È»Ø½É»ÔÌò½ê¤ÎÏÆ¤Ç»Ô¿¦°÷¤¬¼ê´ú¤ò¿¶¤Ã¤Æ¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¥¤¥«¤ä¥¿¥Ä¥Î¥ª¥È¥·¥´¤Ê¤É¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÃª¤Ë¤ÏÆ¸ÏÃ½¸¤Ê¤É¤Î½ñÀÒ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤¬¼ÖÆâÊüÁ÷¤Ç¡Ö¶Ó¹¾ÏÑ¤Ë¤Ï¥ß¥Ê¥ß¥Ð¥ó¥É¥¦¥¤¥ë¥«¡¢¥Ï¥»¥¤¥ë¥«¡¢¥Ð¥ó¥É¥¦¥¤¥ë¥«¤Î3¼ïÎà¤Î¥¤¥ë¥«¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¤¥ë¥«¤¬±Ë¤°ÍÍ»Ò¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎÆÞ¤ê¤Ç¡¢¶Ó¹¾ÏÑ¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëºùÅç¤Î»³ÍÆ¤â¤«¤¹¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ªÅÀ¤Î¼¯»ùÅçÃæ±û¤Ë¤ÏÈ¯¼Ö¤«¤é50Ê¬Í¾¤ê¤ÇÅþÃå¡£¼ÖÁë¤òÄ¯¤á¤¿¤ê¡¢¼ÖÆâ¤ò¸«³Ø¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ªÅÀ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦Ãå¤¤¤¿¤Î!?¡×¤È¶Ã¤¯¾èµÒ¤¬Èâ¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤¿»þ¤ËÍá¤Ó¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥·¥å¡¼¡×¤È¤¤¤¦²»¤È¤È¤â¤Ë¹ß¤êÃí¤¬¤ì¤ëÌ¸¾õ¤Î¥ß¥¹¥È¤Ç¤¹¡£±ºÅçÂÀÏº¤¬¤¿¤Þ¤ÆÈ¢¤ò³«¤±¤¿¤È¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿Çò¤¤±ì¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ºÅçÂÀÏº¤Û¤É¤ÎºÐ·î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¾èµÒ¤Ë¼ÖÃæ¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤¬·ë¹½Ä¹¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆüËÜºÇÆîÃ¼¡×¤Ê¤¼¾è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©
¤µ¤Æ¡¢¡Ö»Ø½É¤Î¤¿¤Þ¤ÆÈ¢¡×¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¤»Ø½É¡½Ëíºê´Ö¤Ï¡¢¡Ö»§ËàÉÙ»Î¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë³«Ê¹³Ù¤Î¼þÊÕ¤ËºÚ¤Î²Ö¤¬ºé¤¸Ø¤ë»þ´ü¤â¤¢¤ë¤Ê¤É±èÀþ¤Î·Ê¿§¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
JR»Ø½ÉËíºêÀþ¤Î»Ø½É±Ø¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿»þ¹ïÉ½¡£ÆÃ¤Ë»³Àî¡½Ëíºê´Ö¤òÁö¤ëÎó¼Ö¤ÎËÜ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¡ÊÂçÄÍ·½°ìÏº»£±Æ¡Ë
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢JR¶å½£´´Éô¤Ï¡Ö»Ø½É¤Î¤¿¤Þ¤ÆÈ¢¡×¤Î±¿¹Ô¶è´Ö¤ò¼¯»ùÅçÃæ±û¡½»Ø½É´Ö¤«¤éÊÑ¤¨¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¼ûÍ×¤¬Â¿¤¤¼¯»ùÅçÃæ±û¡½»Ø½É´Ö¤ò¸½¹Ô¤Î1Æü3±ýÉü¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼ÖÎ¾±¿ÍÑ¾å¡¢»Ø½É°ÊÀ¾¡Ê»Ø½É¡½Ëíºê¡Ë¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¿¤á¡×¤È¤·¡¢¡ÖÍøÍÑ¤â¤½¤ì¤Û¤É¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡×¤ÈÊäÂ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Î¤«¤Ë»Ø½É¡½Ëíºê´Ö¤Î2024Ç¯ÅÙ¤ÎÊ¿¶ÑÄÌ²á¿Í°÷¤Ï1ÆüÅö¤¿¤ê216¿Í¤È¡¢JR¶å½£¤¬24Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ¤ò¸øÉ½¤·¤¿Å´Æ»Àþ¶è¤Ç¤ÏºÇÄã¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢ÄÌ³ØÄÌ¶ÐÍøÍÑ¤¬Â¿¤¤¼¯»ùÅçÃæ±û¡½´îÆþ´Ö¤Ï24Ç¯ÅÙ¤ÎÊ¿¶ÑÄÌ²á¿Í°÷¤¬1ÆüÅö¤¿¤ê7958¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢´îÆþ¡½»Ø½É´Ö¤â2090¿Í¤ÇJR¶å½£´´Éô¤Ï¡Ö¹ç³ÊÅÀ¡×¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¿Íµ¤Îó¼Ö¤Î¡Ö»Ø½É¤Î¤¿¤Þ¤ÆÈ¢¡×¤À¤±¤Ë¡¢3Î¾Á´¤Æ¤ò²ÔÆ¯¤Ç¤¤ëÆü¤Ë¼¯»ùÅçÃæ±û¡½»Ø½É´Ö¤ò¥¥Ï47·Á¤Î2Î¾ÊÔÀ®¤Ç±¿¹Ô¤·¡¢»Ä¤ë¥¥Ï140·Á1Î¾¤ò»Ø½É¡½Ëíºê´Ö¤ÇÁö¤é¤»¤ì¤ÐÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Î¡ÖÅìÀ¾³Êº¹¡×¤ÎÀ§Àµ¤Ë°ìÌòÇã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢»Ø½É¡½Ëíºê´Ö¤ÇÁö¤é¤»¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤ÊÍøÍÑ¤¬¸«¹þ¤á¤ëÈËË»´ü¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼¯»ùÅçÃæ±û¡½»Ø½É´Ö¤ò3Î¾ÊÔÀ®¤Ç±¿Å¾¤·¤Ê¤¤¤È¶¡µëÉÔÂ¤Ë´Ù¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¥¸¥ì¥ó¥Þ¤òÊú¤¨¤Þ¤¹¡£
±¿¹Ô¶è´Ö¤ò±äÄ¹¤¹¤ì¤Ð»Ø½ÉËíºêÀþ³èÀ²½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤¿¡Ö»Ø½É¤Î¤¿¤Þ¤ÆÈ¢¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢³«¤±¤Æ²ù¤·¤¶Ì¼êÈ¢¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Çò¹õ¤Ä¤«¤Ê¤¤¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Î²ò·è¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£