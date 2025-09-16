米国で最も権威のある専門メディア「ＴＨＥ ＲＩＮＧ（ザ・リング）」は１５日（日本時間１６日）、最新のパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級での最強ランキング）を発表。１位には、史上初めて３階級での世界４団体王座統一を果たしたテレンス・クロフォード（米国）が返り咲いた。１位だったヘビー級のオレクサンドル・ウシク（ウクライナ）が２位、強敵ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）に判定勝ちして、史上最多タイの世界戦２６連勝を記録したスーパーバンタム級（５５・３キロ以下）の４団体統一王者・井上尚弥（大橋）は３位に後退した。

クロフォードは１３日（日本時間１４日）、サウル・“カネロ”・アルバレス（メキシコ）に判定勝ちして、スーパーミドル級（７６・２キロ以下）の４団体統一王座を奪取。スーパーライト級（６３・５キロ以下）、ウエルター級（６６・６キロ以下）に続いて４団体統一王者となった。

井上は１４日、名古屋市のＩＧアリーナで、アフマダリエフと高度な技術戦を展開。あえてＫＯを狙いに行かず、持ち前の高いボクシングＩＱを駆使してＷＢＡ暫定王者を翻弄（ほんろう）し、３―０判定勝ちを収めた。

ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級（５３・５キロ以下）統一王者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）は７位のままだった。

（１）クロフォード

（２）ウシク

（３）井上尚弥

（４）ドミトリー・ビボル（ロシア）

（５）アルトゥール・ベテルビエフ（ロシア）

（６）ジェシー・ロドリゲス（米国／帝拳）

（７）中谷潤人

（８）シャクール・スティーブンソン

（９）デービッド・ベナビデス（米国）

（１０）アルバレス