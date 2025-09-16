ロックシンガー矢沢永吉（76）が15日、NHK特番「NHK MUSIC SPECIAL 矢沢永吉 ヤザワ×イチロー〜俺たちの失敗〜」でマリナーズの球団会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏（51）と20年ぶりに対談。野球哲学にうなった。

06年の初対談番組「英雄の哲学」から20年をへた再会での番組トークテーマは「俺たちの失敗」。その中でイチロー氏は自身の哲学について「プレー後の態度ってすごく大事にしているんです、僕」と言及した。「スポーツというのがそもそも、人格を形成するものでもあるんですけど、人格をさらけ出すものでもあると思うんです。それは野球への敬意、チームメートへの敬意、相手への敬意、ファンへの敬意、審判への敬意。いろんな敬意があるんですけど、例えば試合を決めるヒットを打った。その後の自分の態度は必ず相手が見ているので、感情に任せて自分が喜びを爆発させるとか…喜んでもいいんですけど、それは理性でコントロールしろよ、って常に自分に言い聞かせていたのがしみついて、現在に至る」と説明した。

これに対し矢沢は「だからイチローさんって、カッコいいんじゃないんですか？そしてそれをみんな知っている、みんな知ってますよ。だからイチローさんカッコいいんですよ、と僕は思います」とうなった。