ネットスターズ <５５９０> についてウエルスアドバイザーが１６日付リポートで、投資判断「オーバーウエート」（強気）継続、想定株価レンジを１４００−１６００円とした。



同社はマルチキャッシュレス決済ソリューション「ＳｔａｒＰａｙ」の提供を手掛ける。キャッシュレス市場の拡大を取り込むとともに、国内需要の堅調が続くことから、ＫＰＩ（重要業績評価指標）とするＧＰＶ（決済取扱高）は拡大傾向が続いてる。



ＧＰＶの拡大傾向を背景に、２５年１２月期第２四半期累計（１―６月）の連結営業損益は５９００万円の黒字（前年同期は２億５８００万円の赤字）と黒字化した。通期でも営業損益２億３３００万円の黒字（前期は８４００万円の赤字）と黒字化予想だ。さらに、他社との将来にわたる差別化につながるため、ガソリンスタンドなど新業態の開拓も積極的に進めている。