ホテルグランヴィア大阪で味わう秋♡洋と和の贅沢スイーツ登場！

ホテルグランヴィア大阪では、2025年10月1日(水)～11月30日(日)の期間限定で「秋の味覚」を堪能できる2つのスイーツプランが登場します。1階ティーラウンジでは栗とかぼちゃのモンブランやアップルパイを楽しめるアフタヌーンティー、19階なにわ食彩「しずく」では前菜からちらし寿司まで揃う豪華な和の八寸とともに、栗や抹茶を使ったスイーツが♡ 洋と和から選べる贅沢なひとときをぜひ体験して♪

洋の魅力♡ティーラウンジの秋アフタヌーンティー



1階ティーラウンジでは、人気のアフタヌーンティーセット「秋の味覚」を提供。価格は6,900円。

栗とカボチャの2種類のモンブランや、シナモン香るアップルパイなど秋のスイーツが勢ぞろい。さらに、ショコラマロンパフェや、茶美豚とポルチーニ茸のバーガーなどセイボリーも充実。

ウェルカムドリンクにはマサラチャイ風味のアイスティーをご用意。紅茶はロンネフェルト社製から2杯選べます。

期間：2025年10月1日(水)～11月30日(日)

時間：11:00～18:00（L.O.16:00）

※3日前までの要予約

和の粋♡なにわ食彩「しずく」のスイーツ八寸



19階のなにわ食彩「しずく」では、1日10食限定「和のスイーツ八寸～秋もなか～」を4,800円で提供。

前菜盛り合わせや松茸と舞茸の土瓶蒸し、ちらし寿司など和食メニューに加え、かぼちゃ餡・栗もんぶらん・抹茶ティラミスを最中仕立てで楽しめます。

さらに焼き芋と紅茶ゼリーのミニパフェ、冷やしおしるこも。ノンアルコールスパークリングの乾杯から始まる特別なコースです。

期間：2025年10月1日(水)～11月30日(日)

時間：平日 11:30～15:00（L.O.13:00） ※休日は2部制 ①11：00～13:00 ②13:30～15:30

※2日前までの要予約

秋を彩る贅沢スイーツの楽しみ方



季節のスイーツプレート「Happy Halloween」（10月）

季節のスイーツプレート「秋の味覚」（11月）

ティーラウンジでは、スイーツ3種が味わえる「季節のスイーツプレート」(3,200円)も登場。数に限りがあるため予約がおすすめです。

「しずく」では平日2組限定の個室プランも用意され、よりプライベートに秋の味覚を楽しめます。

10月はハロウィン限定セット、11月は秋の味覚セットと、期間ごとに異なるテーマも魅力です。

期間：2025年10月1日(水)～11月30日(日)

時間：月～土曜日 11:00～20:00（L.O.19:30）/ 日曜・祝日 11:00～18:00（L.O.17:30）

※数に限りがございますので、3日前までのご予約をおすすめします。

洋と和で楽しむ、秋だけのスイーツ時間を♡

ホテルグランヴィア大阪の秋限定スイーツは、洋と和の2つの魅力を楽しめる特別なプラン。

ティーラウンジの「秋の味覚」アフタヌーンティーは6,900円、なにわ食彩「しずく」の「和のスイーツ八寸～秋もなか～」は4,800円。

10月1日(水)～11月30日(日)の期間だけの贅沢な体験です。季節感あふれるスイーツとともに、心ときめく秋のひとときを大切な人と過ごしてみませんか♡