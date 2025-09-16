おしゃれだと思う「ミスコン出身芸能人」ランキング！ 「玉城ティナ」「堀田茜」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は8月19日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「ミスコン出身芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「おしゃれだと思うミスコン出身芸能人」ランキングを紹介します。
2位には2名がランクイン。1人目は堀田茜さんです。
1992年生まれの堀田さんは、2015年に立教大学を卒業。在学中は「ミス立教コンテスト2012」に出場して準グランプリを受賞しました。大学時代からファッション誌『CanCam』（小学館）の専属モデルを6年間務め、現在も多くの女性が憧れるファッションモデルとして活躍し続けています。
アンケートでは、「モデルとして活躍してて可愛くておしゃれだから」（20代女性／東京都）、「衣装がいつも流行りに乗っていてよく似合っています！アクセサリーつかいもさりげなくておしゃれです！」（30代女性／大阪府）、「インスタで公開してる私服がオシャレ！かっこいい！」（20代女性／愛知県）といった声が寄せられました。
同率2位は、玉城ティナさんです。
1997年生まれの玉城さんは14歳のときに、『ミスiD2013』に出場。他を圧倒する美貌とオーラを放ち、見事初代グランプリに輝きました。その後はファッション誌『ViVi』（講談社）の専属モデルとして活躍し、現在は俳優としても活動の幅を広げています。
回答者からは、「何を着ても似合うし、いかにもモデルといった容姿だから」（40代女性／富山県）、「スタイルが良くて、何でも似合いますが、センスも良いと思う」（40代女性／北海道）、「個性的で洗練されたファッションが印象的。自分らしさを貫いている」（50代女性／兵庫県）などのコメントが集まりました。
1位に選ばれたのは、田中みな実さんでした。
1986年生まれの田中さんは、青山学院大学在学中に「ミス青山コンテスト2007」で準グランプリを受賞。大学卒業後はTBSテレビのアナウンサーとして活躍し、現在は俳優やタレントとしても精力的に活動しています。ファッションブランド「CLANE（クラネ）」とのコラボレーションを実施するなど、洗練されたファッションセンスは常に女性の憧れの的となっています。
回答者からは、「美のカリスマだと思うから」（40代男性／福岡県）、「テレビで見ていても、SNSなどでもとても気を使っていらっしゃるイメージがあり、おしゃれであり、綺麗な方だと思います」（30代女性／長野県）、「彼女のスタイリッシュな服選びや大人っぽいセンスは本当に素敵だと思います。特に、シンプルでありながらエレガンスを際立たせるコーディネートには驚かされます」（40代女性／滋賀県）などの声があがりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
