神奈川県民が選んだ「住み続けたい駅」ランキング！ 2位「横須賀」、急上昇の1位は？【2025年最新】
大東建託は、神奈川県居住の20歳以上の男女6万3860人を対象に「住み続けたい街（駅）」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住み続けたい街（駅）ランキング2025＜神奈川県版＞」として結果を発表しました。調査は2025年の回答を中心に、2021〜2025年の累積（一部2020年の回答を含む）をもとに集計しています。
本記事では、神奈川県民が選んだ「住み続けたい街（駅）」ランキングを紹介します。
居住者からは「地元でずっと育ってきたから」「生活するのに便利だから」「慣れ親しんでいるから」「環境が穏やか」といったコメントが寄せられ、長く住み続けたいと感じる理由が地域への愛着に表れています。
居住者からは「自然豊かで人が暖かく居心地がいいから」「海と山。鳥のさえずり。穏やかな日々」「静かで緑が多く、居住環境がよい」「温暖、安全、程よく郊外」といった声があり、豊かな自然と静かな環境が高評価の理由となっています。
2位：横須賀（JR横須賀線）／評点72.0／偏差値75.2横須賀駅は、横浜駅まで約30分、東京駅まで約1時間と、都心へのアクセスに優れた立地です。駅周辺にはヴェルニー公園や大型商業施設、猿島への観光拠点などもあり、暮らしやすい環境が整っています。
1位：大磯（JR東海道本線）／評点72.2／偏差値75.6大磯駅は、湘南エリアの玄関口として親しまれている自然豊かな場所にあり、北には高麗山などの丘陵、南には青く輝く湘南の海が広がっています。東京駅までは約1時間、横浜駅へも30分と、通勤や通学にも便利なロケーションです。同調査では、昨年の15位から大きくランクアップし、人気の急上昇ぶりがうかがえます。
