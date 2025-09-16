朝の情報番組に生出演したアイドルにネットが騒然となった。

１５日、日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）に人気９人組グローバルグループ「＆ＴＥＡＭ」のＨＡＲＵＡがコメンテーターとしての初出演を果たした。

メンバーのＦＵＭＡは同番組の不定期レギュラーコメンテーターと出演しており、今回の初出演前にアドバイスをもらったそう。「ＤａｙＤａｙ．は演技だって言っていました」と明かすと、ＭＣの山里亮太は「ちょっと待って！なんか深いな。どういうこと？」と質問。

ＨＡＲＵＡは「アーティストを忘れてコメンテーターと（自分を）洗脳させて、演技するようにと言っていました」と説明。これにコメンテーターのヒロミは「まあまあ、ドラマの練習だと思って出てるのかな」と笑った。山里は「じゃあ今日は見事に演じきっていただければ」と声をかけると、ＨＡＲＵＡは敬礼しながら「はい、演じきりたいと思います。コメンテーター、頑張ります」と言い、スタジオを笑わせていた。

これにＸでは「＃祝はるあ初コメンテーター」「＃ａｎｄＴＥＡＭ＿ＨＡＲＵＡ」「ハルアくん」などがトレンドランク上位に急浮上。ネット上では「やばいはるあがＤａｙＤａｙ．いるのなんか見慣れてなくて、頭追いついてない」「白基調のお洋服に灰色のネクタイ！黒髪と似合ってて最高」「可愛くて綺麗で知的なＨＡＲＵＡがすごい」「朝から爽やか！」「はるあちゃんの初コメンテーター見守っています！」「ヤバい、ワイプのハルアくんがかわいすぎて目が離せない…仕事できない」「黒髪スーツハルア知的で素敵」「ハルアくんめっちゃ落ち着いて話せてる…さすがだ」などとファンが大盛り上がりだった。