秋のはじまりに即使える！ SNIDELの【レースニット】でビジュを高めて
着るものに迷う季節の変わり目は、大好物なアイテムを味方につけて。
繊細な透け感が魅力の【レーストップス】を手に入れれば、
手持ちのボトムスに合わせるだけで、ひと手間かけた感のある装いが叶います。
レースコンビハーフスリーブニットプルオーバー/SNIDEL
襟ぐりに太幅のゴージャスなレーストリミングを施した、SNIDELで定番人気のレーストリミングニットプルオーバーの半袖バージョンが登場。まだ夏の暑さが残る初秋にもってこいなアイテム。
レースドッキングニットプルオーバー/SNIDEL
襟ぐりに華奢なレースをたっぷりあしらったニットプルーバー。リブニット部分はストレッチ性があり、フィット感も抜群。オフショルでも着用可能です。
【USAGI ONLINE限定】フリルニットプルオーバー/SNIDEL
SNIDELで人気を集めたフリルニットプルオーバーが、USAGI ONLINE 限定で待望のリバイバル。大きめに開いたネックラインから前立て、裾にかけてあしらったギャザー入りのレースが、華やかさと存在感をプラス。前立てにはシェルボタンを使用し、開け閉めのアレンジも自在です。
レーストリミングニットプルオーバー/SNIDEL
儚げなリーフ柄レースをデコルテにたっぷりとあしらったニットプルオーバー。ニット部分には、アルパカとウールを混ぜたふんわり温かなニット生地を使用。ゆったりとしたシルエットで、抜け感のあるスタイリングを叶えます。