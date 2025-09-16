上組<9364.T>は続伸し上場来高値を更新している。１２日の取引終了後に、上限を３８０万株（自己株式を除く発行済み株数の３．７５％）、または１３０億円とする自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は９月１６日から来年３月２４日までで、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするためとしている。



同時に、インド・ムンドラ港でコンテナフレートステーション（ＣＦＳ）を活用したコンテナ貨物の取り扱い・保管及びＮＶＯＣＣ（非船舶運航業者）事業を展開するインドのサウラシュトラ・フレート社株式の８７．７５％を取得し子会社化すると発表しており、これも好材料視されている。同国の旺盛な物流需要を見込み、国際複合一貫輸送や近隣諸国の現地法人との連携によるビジネスチャンス創出を図るのが狙い。取得価額は非開示。なお、２６年３月期業績への影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS