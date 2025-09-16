ETF売買動向＝16日寄り付き、日経レバの売買代金は290億円と活況 ETF売買動向＝16日寄り付き、日経レバの売買代金は290億円と活況

16日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比4.2％増の602億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同2.7％減の458億円となっている。



個別ではグローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> 、東証ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2555> 、ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００米国株ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2563> 、スマート ＥＳＧ３０低カーボンリスク <2073> 、純金上場信託（現物国内保管型） <1540> など110銘柄が新高値。上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> など16銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が4.34％高と大幅な上昇。



一方、業界改革厳選ＥＴＦテレビ業界 <394A> は3.60％安と大幅に下落している。



日経平均株価が153円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金290億7200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金257億1700万円を大幅に上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が54億5900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が25億4600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が22億6000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が19億8600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が15億9400万円の売買代金となっている。



株探ニュース

