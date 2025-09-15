日本初の廃線高架上レストランが京都に登場、増田セバスチャンがプロデュース

「フューチャートレイン・キョウト・ダイナー・アンド・カフェ（FUTURE TRAIN KYOTO DINER ＆ CAFE）」が、京都・梅小路にオープンする。営業開始日は9月20日。

同店のプロジェクトは、DDグループが梅小路エリアの地域活性化を目的にJR西日本、京都駅ビル開発、梅小路ハイライン、地元金融機関、京都市など11社が今年3月に締結した「鉄道高架空間の活用によるエリア活性化のための連携協定」に基づき開始。廃線となった高架空間を「未来行きの列車が停車するプラットホーム」として再生するという構想のもと、東京・原宿の「カワイイモンスターカフェ（KAWAII MONSTER CAFE）」などを手掛けた増田セバスチャンがクリエイティブ・プロデューサーを務め企画された。

店舗は、廃車となった特急サンダーバードの先頭車両をアップサイクルした没入型体験エリア「FUTURE BIRD」と、レストランエリアが一体となった構成で、車内はIMAGICA EEXSとコラボレーションし、「未来行き列車の機関室」としてデザイン。カラフルでレトロフューチャーな装飾と共に、CGを用いた映像・光・音で演出する。「FUTURE IMAGINATION コース」（曜日限定、完全予約制）では、「FUTURE BIRD」での約20分の没入型・乗車体験とコース料理を組み合わせた。「KYOTO ダイナー」をテーマに、ダイナーのポップなにぎやかさと、京都の食材や文化を融合したメニューを用意する。

オープン日：2025年9月20日（金）

所在地：京都府京都市下京区観喜寺町3-7 梅小路ハイライン/梅小路京都西駅直結

営業時間：平日 11：00〜16：00、17：00〜23：00、土日祝 11：00〜23：00