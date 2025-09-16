―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の9月11日から12日の決算発表を経て16日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<3930> はてな 　　　　東Ｇ 　 -26.61 　　9/12　本決算　　　-56.93
<3653> モルフォ 　　　東Ｇ 　 -15.24 　　9/12　　　3Q　　　　赤転
<3399> 山岡家 　　　　東Ｓ 　 -11.73 　　9/12　　上期　　　 25.99
<3134> Ｈａｍｅｅ 　　東Ｓ 　 -11.71 　　9/12　　　1Q　　　-52.04
<7692> Ｅインフィニ 　東Ｓ 　 -11.48 　　9/12　本決算　　　 18.69

<4936> アクシージア 　東Ｓ 　 -10.73 　　9/12　本決算　　　　2.19
<3195> ジェネパ 　　　東Ｇ　　 -9.30 　　9/12　　　3Q　　　 87.50
<9235> 売れるＧ 　　　東Ｇ　　 -9.29 　　9/12　本決算　　　　黒転
<2315> ＣＡＩＣＡＤ 　東Ｓ　　 -8.22 　　9/12　　　3Q　　　-26.73
<1758> 太洋基礎 　　　東Ｓ　　 -7.51 　　9/12　　上期　　　142.24

<6040> 日本スキー 　　東Ｇ　　 -7.06 　　9/12　本決算　　　　1.07
<7901> マツモト 　　　東Ｓ　　 -7.00 　　9/12　　　1Q　　　　赤縮
<3441> 山王 　　　　　東Ｓ　　 -6.90 　　9/12　本決算　　　-39.21
<7050> Ｆインタ 　　　東Ｇ　　 -6.65 　　9/12　　　1Q　　　182.35
<1840> 土屋ＨＤ 　　　東Ｓ　　 -5.84 　　9/12　　　3Q　　　　赤拡

<4431> スマレジ 　　　東Ｇ　　 -5.77 　　9/12　　　1Q　　　 -1.33
<4592> サンバイオ 　　東Ｇ　　 -4.87 　　9/12　　上期　　　　赤拡
<5131> リンカーズ 　　東Ｇ　　 -4.41 　　9/12　本決算　　　　赤縮
<7126> グローバルＳ 　東Ｓ　　 -3.96 　　9/12　本決算　　　　5.48
<3444> 菊池製作 　　　東Ｓ　　 -3.95 　　9/12　　　1Q　　　　赤縮

<7097> さくらさく 　　東Ｇ　　 -3.45 　　9/12　本決算　　　　5.81
<4075> ブレインズ 　　東Ｇ　　 -3.40 　　9/12　本決算　　　 36.14
<3159> 丸善ＣＨＩ 　　東Ｓ　　 -3.33 　　9/12　　上期　　　 35.90
<5248> テクノロジー 　東Ｇ　　 -3.13 　　9/12　　上期　　　462.99
<3976> シャノン 　　　東Ｇ　　 -2.90 　　9/12　　　3Q　　　　赤縮

<211A> カドスＣ 　　　東Ｓ　　 -2.79 　　9/12　本決算　　　　5.44
<4014> カラダノート 　東Ｇ　　 -2.47 　　9/12　本決算　　　　黒転
<7831> ウイルコＨＤ 　東Ｓ　　 -2.44 　　9/12　　　3Q　　　　　－
<3320> クロスプラス 　東Ｓ　　 -2.09 　　9/12　　上期　　　　7.72
<2424> ブラス 　　　　東Ｓ　　 -1.57 　　9/12　本決算　　　　1.96

<3161> アゼアス 　　　東Ｓ　　 -1.52 　　9/12　　　1Q　　　　赤転
<8077> トルク 　　　　東Ｓ　　 -1.48 　　9/12　　　3Q　　　 20.47
<4378> ＣＩＮＣ 　　　東Ｇ　　 -0.85 　　9/12　　　3Q　　　　赤転
<7674> ＮＡＴＴＹ 　　東Ｇ　　 -0.64 　　9/12　　上期　　　　赤転
<7614> オーエムツー 　東Ｓ　　 -0.53 　　9/12　　上期　　　-18.93

<4174> アピリッツ 　　東Ｓ　　 -0.41 　　9/12　　上期　　　　赤転
<5218> オハラ 　　　　東Ｓ　　 -0.41 　　9/12　　　3Q　　　 -1.06
<7827> オービス 　　　東Ｓ　　 -0.37 　　9/12　　　3Q　　　 21.24
<5079> ノバック 　　　東Ｓ　　 -0.33 　　9/12　　　1Q　　　189.33
<2997> ストレジ王 　　東Ｇ　　 -0.21 　　9/12　　上期　　　　赤拡

<7878> 光・彩 　　　　東Ｓ　　 -0.16 　　9/12　　上期　　　-12.84
<1383> ベルグアース 　東Ｓ　　 -0.03 　　9/12　　　3Q　　　　赤拡

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした16日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース