決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … サンバイオ、売れるＧ、山岡家 (9月12日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の9月11日から12日の決算発表を経て16日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<3930> はてな 東Ｇ -26.61 9/12 本決算 -56.93
<3653> モルフォ 東Ｇ -15.24 9/12 3Q 赤転
<3399> 山岡家 東Ｓ -11.73 9/12 上期 25.99
<3134> Ｈａｍｅｅ 東Ｓ -11.71 9/12 1Q -52.04
<7692> Ｅインフィニ 東Ｓ -11.48 9/12 本決算 18.69
<4936> アクシージア 東Ｓ -10.73 9/12 本決算 2.19
<3195> ジェネパ 東Ｇ -9.30 9/12 3Q 87.50
<9235> 売れるＧ 東Ｇ -9.29 9/12 本決算 黒転
<2315> ＣＡＩＣＡＤ 東Ｓ -8.22 9/12 3Q -26.73
<1758> 太洋基礎 東Ｓ -7.51 9/12 上期 142.24
<6040> 日本スキー 東Ｇ -7.06 9/12 本決算 1.07
<7901> マツモト 東Ｓ -7.00 9/12 1Q 赤縮
<3441> 山王 東Ｓ -6.90 9/12 本決算 -39.21
<7050> Ｆインタ 東Ｇ -6.65 9/12 1Q 182.35
<1840> 土屋ＨＤ 東Ｓ -5.84 9/12 3Q 赤拡
<4431> スマレジ 東Ｇ -5.77 9/12 1Q -1.33
<4592> サンバイオ 東Ｇ -4.87 9/12 上期 赤拡
<5131> リンカーズ 東Ｇ -4.41 9/12 本決算 赤縮
<7126> グローバルＳ 東Ｓ -3.96 9/12 本決算 5.48
<3444> 菊池製作 東Ｓ -3.95 9/12 1Q 赤縮
<7097> さくらさく 東Ｇ -3.45 9/12 本決算 5.81
<4075> ブレインズ 東Ｇ -3.40 9/12 本決算 36.14
<3159> 丸善ＣＨＩ 東Ｓ -3.33 9/12 上期 35.90
<5248> テクノロジー 東Ｇ -3.13 9/12 上期 462.99
<3976> シャノン 東Ｇ -2.90 9/12 3Q 赤縮
<211A> カドスＣ 東Ｓ -2.79 9/12 本決算 5.44
<4014> カラダノート 東Ｇ -2.47 9/12 本決算 黒転
<7831> ウイルコＨＤ 東Ｓ -2.44 9/12 3Q －
<3320> クロスプラス 東Ｓ -2.09 9/12 上期 7.72
<2424> ブラス 東Ｓ -1.57 9/12 本決算 1.96
<3161> アゼアス 東Ｓ -1.52 9/12 1Q 赤転
<8077> トルク 東Ｓ -1.48 9/12 3Q 20.47
<4378> ＣＩＮＣ 東Ｇ -0.85 9/12 3Q 赤転
<7674> ＮＡＴＴＹ 東Ｇ -0.64 9/12 上期 赤転
<7614> オーエムツー 東Ｓ -0.53 9/12 上期 -18.93
<4174> アピリッツ 東Ｓ -0.41 9/12 上期 赤転
<5218> オハラ 東Ｓ -0.41 9/12 3Q -1.06
<7827> オービス 東Ｓ -0.37 9/12 3Q 21.24
<5079> ノバック 東Ｓ -0.33 9/12 1Q 189.33
<2997> ストレジ王 東Ｇ -0.21 9/12 上期 赤拡
<7878> 光・彩 東Ｓ -0.16 9/12 上期 -12.84
<1383> ベルグアース 東Ｓ -0.03 9/12 3Q 赤拡
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした16日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース