決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … ＧＥＮＤＡ、リベラウェア、アストロＨＤ (9月12日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の9月11日から12日の決算発表を経て16日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<324A> ブッキングＲ 東Ｇ +24.75 9/12 1Q －
<9166> ＧＥＮＤＡ 東Ｇ +24.58 9/12 上期 -17.50
<7110> クラシコム 東Ｇ +21.20 9/12 本決算 32.58
<6037> 楽待 東Ｓ +15.96 9/12 本決算 14.35
<4175> コリー 東Ｇ +10.97 9/12 上期 赤縮
<8013> ナイガイ 東Ｓ +10.67 9/12 上期 赤拡
<9556> イントループ 東Ｇ +9.49 9/12 本決算 44.34
<5572> リッジアイ 東Ｇ +9.46 9/12 本決算 -8.62
<4287> ジャストプラ 東Ｓ +8.46 9/12 上期 35.65
<212A> ＦＥＡＳＹ 東Ｓ +8.17 9/12 3Q 52.93
<2991> ランドネット 東Ｓ +7.29 9/12 本決算 19.93
<9262> シルバライフ 東Ｓ +6.74 9/12 本決算 15.27
<218A> リベラウェア 東Ｇ +5.71 9/12 本決算 赤転
<186A> アストロＨＤ 東Ｇ +5.12 9/12 1Q 赤縮
<2373> ケア２１ 東Ｓ +4.52 9/12 3Q 黒転
<9242> メディア総研 東Ｇ +3.51 9/12 本決算 20.20
<2978> ツクルバ 東Ｇ +2.49 9/12 本決算 20.60
<3974> ＳＣＡＴ 東Ｓ +1.92 9/12 3Q 16.54
<7810> クロスフォー 東Ｓ +1.89 9/12 本決算 43.48
<3169> ミサワ 東Ｓ +1.83 9/12 上期 赤転
<3988> ＳＹＳＨＤ 東Ｓ +1.75 9/12 本決算 39.07
<3770> ザッパラス 東Ｓ +1.66 9/12 1Q 43.96
<9240> デリバリコン 東Ｇ +1.56 9/12 本決算 200.00
<3121> マーチャント 東Ｓ +1.49 9/12 3Q 533.33
<5888> Ｄサイクル 東Ｇ +1.44 9/12 上期 12.05
<168A> イタミアート 東Ｇ +1.40 9/12 上期 48.65
<7073> ジェイック 東Ｇ +1.37 9/12 上期 71.88
<3421> 稲葉製作 東Ｓ +0.94 9/12 本決算 27.45
<3418> バルニバービ 東Ｇ +0.80 9/12 本決算 9.98
<3931> Ｖゴルフ 東Ｇ +0.79 9/12 上期 -11.32
<7983> ミロク 東Ｓ +0.74 9/12 3Q 258.97
<6049> イトクロ 東Ｇ +0.67 9/12 3Q 黒転
<6091> ウエスコＨＤ 東Ｓ +0.37 9/12 本決算 -5.35
<9254> ラバブルＭＧ 東Ｇ +0.35 9/12 3Q -28.31
<6656> インスペック 東Ｓ +0.29 9/12 1Q 赤拡
<1444> ニッソウ 東Ｇ +0.22 9/12 本決算 168.12
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした16日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース