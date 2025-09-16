―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の9月11日から12日の決算発表を経て16日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<324A> ブッキングＲ 　東Ｇ 　 +24.75 　　9/12　　　1Q　　　　　－
<9166> ＧＥＮＤＡ 　　東Ｇ 　 +24.58 　　9/12　　上期　　　-17.50
<7110> クラシコム 　　東Ｇ 　 +21.20 　　9/12　本決算　　　 32.58
<6037> 楽待 　　　　　東Ｓ 　 +15.96 　　9/12　本決算　　　 14.35
<4175> コリー 　　　　東Ｇ 　 +10.97 　　9/12　　上期　　　　赤縮

<8013> ナイガイ 　　　東Ｓ 　 +10.67 　　9/12　　上期　　　　赤拡
<9556> イントループ 　東Ｇ　　 +9.49 　　9/12　本決算　　　 44.34
<5572> リッジアイ 　　東Ｇ　　 +9.46 　　9/12　本決算　　　 -8.62
<4287> ジャストプラ 　東Ｓ　　 +8.46 　　9/12　　上期　　　 35.65
<212A> ＦＥＡＳＹ 　　東Ｓ　　 +8.17 　　9/12　　　3Q　　　 52.93

<2991> ランドネット 　東Ｓ　　 +7.29 　　9/12　本決算　　　 19.93
<9262> シルバライフ 　東Ｓ　　 +6.74 　　9/12　本決算　　　 15.27
<218A> リベラウェア 　東Ｇ　　 +5.71 　　9/12　本決算　　　　赤転
<186A> アストロＨＤ 　東Ｇ　　 +5.12 　　9/12　　　1Q　　　　赤縮
<2373> ケア２１ 　　　東Ｓ　　 +4.52 　　9/12　　　3Q　　　　黒転

<9242> メディア総研 　東Ｇ　　 +3.51 　　9/12　本決算　　　 20.20
<2978> ツクルバ 　　　東Ｇ　　 +2.49 　　9/12　本決算　　　 20.60
<3974> ＳＣＡＴ 　　　東Ｓ　　 +1.92 　　9/12　　　3Q　　　 16.54
<7810> クロスフォー 　東Ｓ　　 +1.89 　　9/12　本決算　　　 43.48
<3169> ミサワ 　　　　東Ｓ　　 +1.83 　　9/12　　上期　　　　赤転

<3988> ＳＹＳＨＤ 　　東Ｓ　　 +1.75 　　9/12　本決算　　　 39.07
<3770> ザッパラス 　　東Ｓ　　 +1.66 　　9/12　　　1Q　　　 43.96
<9240> デリバリコン 　東Ｇ　　 +1.56 　　9/12　本決算　　　200.00
<3121> マーチャント 　東Ｓ　　 +1.49 　　9/12　　　3Q　　　533.33
<5888> Ｄサイクル 　　東Ｇ　　 +1.44 　　9/12　　上期　　　 12.05

<168A> イタミアート 　東Ｇ　　 +1.40 　　9/12　　上期　　　 48.65
<7073> ジェイック 　　東Ｇ　　 +1.37 　　9/12　　上期　　　 71.88
<3421> 稲葉製作 　　　東Ｓ　　 +0.94 　　9/12　本決算　　　 27.45
<3418> バルニバービ 　東Ｇ　　 +0.80 　　9/12　本決算　　　　9.98
<3931> Ｖゴルフ 　　　東Ｇ　　 +0.79 　　9/12　　上期　　　-11.32

<7983> ミロク 　　　　東Ｓ　　 +0.74 　　9/12　　　3Q　　　258.97
<6049> イトクロ 　　　東Ｇ　　 +0.67 　　9/12　　　3Q　　　　黒転
<6091> ウエスコＨＤ 　東Ｓ　　 +0.37 　　9/12　本決算　　　 -5.35
<9254> ラバブルＭＧ 　東Ｇ　　 +0.35 　　9/12　　　3Q　　　-28.31
<6656> インスペック 　東Ｓ　　 +0.29 　　9/12　　　1Q　　　　赤拡

<1444> ニッソウ 　　　東Ｇ　　 +0.22 　　9/12　本決算　　　168.12

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした16日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース