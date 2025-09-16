―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の9月11日から12日の決算発表を経て16日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.7　ヤーマン <6630>
　25年12月期第1四半期(5-7月)の連結経常損益は8億1200万円の赤字(前年同期は1500万円の黒字)に転落した。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<3475> グッドコムＡ 　東Ｐ 　 -10.33 　　9/12　　　3Q　　　-60.26
<2695> くら寿司 　　　東Ｐ　　 -8.41 　　9/12　　　3Q　　　-18.28
<4384> ラクスル 　　　東Ｐ　　 -8.21 　　9/12　本決算　　　 31.43
<9603> ＨＩＳ 　　　　東Ｐ　　 -8.15 　　9/12　　　3Q　　　 16.05
<3921> ネオジャパン 　東Ｐ　　 -6.66 　　9/12　　上期　　　 44.42

<2353> 日本駐車場 　　東Ｐ　　 -5.63 　　9/12　本決算　　　　8.53
<6630> ヤーマン 　　　東Ｐ　　 -5.35 　　9/12　　　1Q　　　　赤転
<4813> ＡＣＣＥＳＳ 　東Ｐ　　 -2.20 　　9/12　　上期　　　　赤拡
<9743> 丹青社 　　　　東Ｐ　　 -2.03 　　9/12　　上期　　　178.62
<4446> リンクユーＧ 　東Ｐ　　 -0.49 　　9/12　本決算　　　 75.45

<3657> ポールＨＤ 　　東Ｐ　　 -0.28 　　9/12　　上期　　　　赤転

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした16日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース