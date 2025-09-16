

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の9月11日から12日の決算発表を経て16日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.4 ＪＭＨＤ <3539>

25年7月期の連結経常利益は前の期比8.9％増の101億円になり、26年7月期も前期比8.4％増の110億円に伸びを見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<3665> エニグモ 東Ｐ +36.33 9/12 上期 赤転

<9279> ギフトＨＤ 東Ｐ +12.89 9/12 3Q 12.17

<3193> エターナルＧ 東Ｐ +9.85 9/12 本決算 1.19

<3539> ＪＭＨＤ 東Ｐ +5.95 9/12 本決算 8.44

<8079> 正栄食 東Ｐ +2.52 9/12 3Q -2.40



<7683> ＷＡ 東Ｐ +2.36 9/12 上期 0.51

<3903> ｇｕｍｉ 東Ｐ +1.79 9/12 1Q 370.99

<3480> ＪＳＢ 東Ｐ +1.57 9/12 3Q 4.31

<3843> フリービット 東Ｐ +1.43 9/12 1Q 13.71

<1766> 東建コーポ 東Ｐ +1.09 9/12 1Q 8.88



<6309> 巴工業 東Ｐ +0.94 9/12 3Q 23.20



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした16日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

