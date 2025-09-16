―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の9月11日から12日の決算発表を経て16日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.4　ＪＭＨＤ <3539>
　25年7月期の連結経常利益は前の期比8.9％増の101億円になり、26年7月期も前期比8.4％増の110億円に伸びを見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<3665> エニグモ 　　　東Ｐ 　 +36.33 　　9/12　　上期　　　　赤転
<9279> ギフトＨＤ 　　東Ｐ 　 +12.89 　　9/12　　　3Q　　　 12.17
<3193> エターナルＧ 　東Ｐ　　 +9.85 　　9/12　本決算　　　　1.19
<3539> ＪＭＨＤ 　　　東Ｐ　　 +5.95 　　9/12　本決算　　　　8.44
<8079> 正栄食 　　　　東Ｐ　　 +2.52 　　9/12　　　3Q　　　 -2.40

<7683> ＷＡ 　　　　　東Ｐ　　 +2.36 　　9/12　　上期　　　　0.51
<3903> ｇｕｍｉ 　　　東Ｐ　　 +1.79 　　9/12　　　1Q　　　370.99
<3480> ＪＳＢ 　　　　東Ｐ　　 +1.57 　　9/12　　　3Q　　　　4.31
<3843> フリービット 　東Ｐ　　 +1.43 　　9/12　　　1Q　　　 13.71
<1766> 東建コーポ 　　東Ｐ　　 +1.09 　　9/12　　　1Q　　　　8.88

<6309> 巴工業 　　　　東Ｐ　　 +0.94 　　9/12　　　3Q　　　 23.20

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした16日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース